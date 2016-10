Snowden má nástupce. Jeho bývalý kolega ukradl největší množství dat v historii USA

Martin byl zaměstnancem konzultační agentury Booz Allen Hamilton, pro kterou pracoval Edward Snowden ukrývající se nyní v Rusku.



„Neexistuje důkaz, že chtěl zemi zradit,“ uvedli Martinovi právní zástupci v prohlášení k soudu, ve kterém požadují umožnit stíhání jejich klienta na svobodě. Zdůraznili, že u něj nehrozí útěk a že ani nevlastní platný pas.



NSA contractor Harold Thomas Martin to face espionage charges over "terabytes" of allegedly stolen NSA code https://t.co/a9O8DPm4lQ pic.twitter.com/U3ATvl7ZIM — Boing Boing (@BoingBoing) 20. října 2016

Martin, který má být souzen podle zákona o špionáži, získával tajné informace z různých vládních agentur či federálních prokuratur, napsal americký list. Jeho motiv a ani to, zda předával či zamýšlel předávat informace někomu dalšímu, známo není. Celkové množství ukradených dat dosahuje obrovského objemu nejméně padesáti terabajtů. Vyšetřovatelé označili rozsah Martinovy trestné činnosti za „dechberoucí“.

Mezi ukradenými materiály je přísně tajný dokument o operativních plánech proti nepřátelům USA a jejich spojenců, uvedl The Wall Street Journal s odkazem na prokuraturu. Tento dokument navíc obsahuje varování napsané velkými písmeny o tom, že informace v textu jsou mimořádně citlivé, proto je nutné k nim omezit přístup jen na ty, co se bez znalosti těchto dat absolutně neobejdou.

Jiný dokument, který vyšetřovatelé nalezli v Martinově autě, byl ručně psaným popisem tajných počítačových systémů NSA. Byl zde také podrobný výčet tajných technických operací.

Informace kradl 20 let

Jedenapadesátiletý Martin byl zatčen už v srpnu a o jeho zadržení se vědělo. Původně se ale předpokládalo, že ze svého pracoviště vynesl jen podstatně menší balík dat. Martin má jako zaměstnanec najatý federální vládou prověrku pro nejvyšší stupeň utajení.

V rámci zákona o špionáži byl Martin obviněn z několika trestných činů, mimo jiné z krádeže utajovaných informací. Za každé z obvinění může dostat trest až deset let vězení.

Při výslechu před zadržením Martin odmítl, že by tajné materiály vynášel, po konfrontaci s konkrétními dokumenty se přiznal. Přístup k důvěrným informacím získal v roce 1996 jako rezervista námořnictva a od té doby si ho udržel díky zaměstnání, postupně totiž pracoval pro sedm soukromých dodavatelský firem, které měly smlouvy s federálními úřady.

Sofistikované šifry

Zařízení zabavená u Martina ukazují, že používal sofistikované šifrovací metody a také programy, které nevyžadovaly instalaci a které fungovaly díky anonymnímu internetovému připojení. Podle vyšetřovatelů Martin dokázal překonat neuvěřitelné množství draze zaplacených bezpečnostních kontrolních systémů a ve vykrádaných počítačích nezanechával žádné digitální stopy svých činů.

Martin je rovněž podezřelý, že v srpnu na internetu zveřejnil vysoce důvěrné hackovací programy NSA, ačkoli vyšetřovatelé podle The Washington Post přesvědčivé důkazy zatím nemají. Právě tato událost přivedla vyšetřovatele na Martina.

Během domovních prohlídek nalezli agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) v Martinově domě také deset střelných zbraní, z nichž jen dvě byly registrované. Na konci července si Martin pořídil Chevrolet Caprice ve zvláštní kriminalistické výbavě, která není dostupná pro běžnou veřejnost. Ve voze pak vyšetřovatelé nalezli nabitou pistoli.

Martinova manželka Deborah byla podle The Washington Post nalezeným arzenálem šokovaná a požádala FBI o jeho zabavení, neboť se obávala, že by zbraně mohl manžel použít k sebevraždě, pokud by neviděl ve svém případu žádné jiné východisko.