‚Sobečtí‘ turisté zabili delfína kvůli selfie, zlobí se španělští záchranáři

ALMEIRA Na španělské pláži zemřelo delfíní mládě poté, co si ho skupinka turistů předávala a fotila se s ním. Námořní záchranáři, kteří byli na místo zavoláni, označili chování turistů za sobecké. Vlna kritiky jde ruku v ruce s dlouhodobou nespokojeností místních s vlivem turistů.

Mládě se dostalo na pláž, kde ho našla skupinka turistů. Ti delfína chytali, drželi a posílali si ho. Neopatrným zacházením mu však ublížili. Na jedné z pořízených fotek jde například vidět, jak dítě ucpává rukou delfínův dýchací otvor.

Podle námořních záchranářů muselo být mládě „vyděšené“ a kdyby turisté na pláži zavolali záchranáře dřív, mohlo bát zachráněno, napsal Britský server Independent.

Baby dolphin dies after being passed around for selfies with tourists on beach https://t.co/uMHRfEGqbn