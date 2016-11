Sobotka: ČSSD by ve volbách podpořila spíše Miloše Zemana než Michala Horáčka

Podle premiéra je prý Miloš Zeman v řadě zemí stále blízký sociální demokracii. Sobotka také připomněl, že ČSSD podpořila Zemana ve druhém kole prezidentských voleb. Dodal, že záleží na hodnotové orientaci kandidáta a Michal Horáček se profiluje spíše jako pravicový kandidát.

Premiér se také vyjádřil k otázce problematických situací, které vznikly kolem prezidenta Zemana v posledních měsících, jako například obvinění amerického velvyslance z neúčasti na Hradě 28. října, nebo opožděný příjezd na státní pohřeb na Slovensko. Řekl, že prezident by měl být obklopen profesionálním týmem. Na otázku zda by premiér přistoupil k personálním důsledkům odpověděl, že by „musel udělat nějaké změny“.

Podle Sobotky se v současnosti ČSSD soustředí spíše na parlamentní volby, které považuje za důležitější. O tom, jakého kandidáta strana podpoří, bude rozhodovat vnitrostranické referendum.



V otázku perosnálních změn ve vládě komentoval premiér slovy, že „potřeboval ČSSD zatřepat, aby si uvědomili, že volby do Poslanecké sněmovny budou velmi důležité.“ Podle předsedy vlády je potřeba přistoupit k volbám jinak a proto musel začít obměnou vlády.

Na otázku zda se nebojí, jestli ČSSD pak zatřese jím, odpověděl Sobotka, že i to se může stát, ale na sjezd prý jede se strategií, která má za cíl nenechat vše Andreji Babišovi a porazit jej.

„Levicoví voliči podle mně dělají chybu, když volí někoho, kdo o sobě tvrdí, že byl dlouhá léta voličem Občanské demokratické strany. Ten nikdy v budoucnu žádnou levicovou politiku dělat nebude.“ řekl premiér na adresu ministra financí Andreje Babiše.