Sobotka v dopisu uvedl, že ČSSD potřebuje novou krev, protože trpí únavou z vládnutí a silného zastoupení sociální demokracie ve vládě, Parlamentu i krajích. „Někteří kolegové jsou unaveni a potřebují vystřídat. Konkrétní jména oznámím během následujícího měsíce,“ napsal spolustraníkům.

Výsledkem únavy z vládnutí je podle Sobotky i slabá schopnost soustavně prezentovat výsledky práce strany. Chce na tom proto zapracovat. „Na hnutí ANO vidíme, že často stačí jenom ta prezentace,“ uvedl. ANO podle něj také způsobuje, že přestává fungovat politická slušnost, protože vede konfrontační a lživou kampaň. Na rozdíl od Babišova hnutí také chybí sociálním demokratům silné mobilizační téma pro voliče, myslí si Sobotka.

Sobotka zopakoval svůj názor, že ČSSD neuspěla v některých krajích zejména kvůli dlouhodobým problémům z konkrétních regionů. „Jinak ani interpretovat diametrálně odlišné výsledky v jednotlivých krajích nelze,“ napsal.

Spolustraníkům naopak vyčetl, že neměli v kampani podobné nasazení jako on. „Absolvoval jsem desítky cest do regionů a ve volební kampani řadu mítinků. Je smutné, že jsem často neviděl podobné nasazení u našich členů,“ uvedl. Kandidáti, funkcionáři i řadoví kolegové by si podle něj měli sáhnout do svědomí, zda udělali pro volební výsledek maximum.

Sociální demokracie se podle Sobotky musí prezentovat jako autentická strana hájící „zájmy dolních deseti milionů obyvatel ČR“. Soustředit se chce na podporu rodin s dětmi, bránit privatizaci zdravotnictví či zajistit spravedlivé rozložení daní.

ČSSD vyhrála říjnové volby jen v Jihočeském kraji a na Vysočině, nedařilo se jí ani v druhém kole senátních voleb, ve kterém uspěli dva její kandidáti.

Chovanec: Změny ve vládě jsou plně v kompetenci premiéra

Reakce premiéra a předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky na povolební situaci se podle prvního místopředsedy ČSSD Milana Chovance dala očekávat. Rozhodnutí o změnách uvnitř vlády a jeho týmu jsou plně v jeho kompetenci.



„Je to reakce premiéra a předsedy sociální demokracie na povolební situaci. Ten krok byl očekávaný, premiér si rozmyslel svůj další postup a dopisem ho avizuje,“ řekl Chovanec. Podle něj dopis dostala celá členská základna.

Potvrdil, že premiér plánuje změny ve vládě i v týmu kolem něj, což souvisí s jarním sjezdem ČSSD, kde se bude volit nový předseda strany. „Jeho rozhodnutí na změnu členů vlády je plně v jeho kompetenci, on je vedoucí týmu, on je premiér České republiky. Co se týká kandidatury na sjezdu, to je otázka debaty uvnitř sociální demokracie,“ uzavřel Chovanec.

Valachová: Necítím se být ohrožena změnami

Na dopis premiéra Sobotky zareagovala i ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Necítí se být ohrožena změnami, které plánuje Sobotka ve vládě. Ministr průmyslu a obchodu Jak Mládek premiérův úmysl nechtěl komentovat. Situace se může měnit každý den, míní.