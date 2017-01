Sobotka hájí centrum proti hrozbám: Vláda musí chránit občany i stát

Nový odbor je součástí Centra boje proti terorismu, které na začátku letošního roku vzniklo v reakci na teroristické útoky v Evropě. Zjištění by měl předávat policii, armádě a tajným službám. Jedna z částí odboru se specializuje na odhalování dezinformací z otevřených zdrojů (včetně sociálních sítí) a jejich vyvracení.



Zeman je přesvědčen, že pracovníci nového odboru nejsou schopni odhalit skutečné dezinformace. Některé navíc považuje za ideově zaujaté. Nedávno se kvůli tomu sešel s Chovancem. Rozdílné názory obou politiků se po schůzce nepřiblížily. „Pokud já vím, tak pan prezident je schopen získávat informace z internetu, veřejných zdrojů, a já si myslím, že předseda vlády tady není od toho, aby školil prezidenta republiky,“ odpověděl Sobotka na dotaz, zda se také nebude snažit změnit Zemanův názor.

Podle premiéra si vláda nemůže dovolit ignorovat existující hrozby. „Vláda je odpovědná občanům a musí si také počínat odpovědně v bezpečnostní oblasti. Tohle není o školení prezidenta republiky. Tohle je o tom, abychom čelili reálným hrozbám,“ zdůraznil Sobotka. Lidé by měli díky CTHH pravdivou informaci získat během několika minut nebo hodin. Podle Chovance by mohlo jít o několik desítek zpráv ročně. „Musí to být informace, které jdou proti státu, které jsou naprosto závažné, abychom je rozkryli,“ řekl Chovanec. Podle Chovance má centrum také jiné úkoly. Jmenoval terorismus a ochranu tzv. měkkých cílů, za které se označují snadno dostupné cíle možného teroristického útoku. Uvedl také, že pracovníci centra mají bezpečnostní prověrky, a mohou se tak dostat k utajovaným informacím.

Centrum nebude mít „tlačítko na vypínání internetu“

Sobotka uvedl, že centrum vzniklo v reakci na výsledky nedávno dokončeného bezpečnostního auditu. „Svět se bohužel v posledních letech stal mnohem méně bezpečným místem,“ podotkl Sobotka. Podle Sobotky podobné útvary existují například v pobaltských státech, Velké Británii nebo uvnitř NATO. Podle Chovance je o fungování centra zájem ze zahraničí. „My se chceme zaměřit na funkčnost centra, a ne na to, abychom v tuto chvíli zbytek světa seznamovali s nějakým naším know how,“ prohlásil Chovanec.

Ministerstvo již dříve uvedlo, že centrum nebude mít „tlačítko na vypínání internetu“, nebude vnucovat lidem pravdu ani provádět cenzuru. Nebude z internetu ani z tištěných médií odstraňovat žádný obsah. Chovanec se Sobotkou po návštěvě centra vtipkovali, že na vnitru žádný vypínač na internet nenašli. „Mohu to potvrdit. Snažili jsme se, ale žádný vypínač jsme nenašli,“ smál se Sobotka.