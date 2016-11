Prezident Miloš Zeman na tiskové konferenci označil turecký postoj za vydírání a vyzval k opevnění hranic Evropské unie.



Erdogan ve svém prohlášení reagoval na čtvrteční návrh Evropského parlamentu zmrazit přístupová jednání EU s Ankarou. Parlament přijal nezávazné usnesení, které doporučuje jednání zmrazit kvůli postupu země proti údajným účastníkům červencového nezdařeného puče. Usnesení ale také počítá s možností rozhovory EU s Tureckem obnovit.

Sobotka řekl, že obě strany musí dělat maximum pro dodržování jarní dohody. „Česká vláda tuto dohodu podpořila, protože se jedná o jeden z důležitých nástrojů k řešení migrační krize, který vychází z naší dlouhodobé priority - principu ochrany hranic a zastavení nelegální migrace,“ uvedl v prohlášení.

Prezident Zeman řekl, že dohodu EU a Ankarou o vracení migrantů do Turecka kritizuje dlouhodobě. „Já si myslím, že Evropská unie by se neměla nechat vydírat, to zaprvé. A zadruhé, na tuto hrozbu by měla reagovat důsledným opevněním svých vnějších hranic, což ostatně měla udělat už dávno,“ řekl při návštěvě Ústeckého kraje.

K tématu se vyjádřil i ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). „Dohoda EU-Turecko je postavena na jasně daných povinnostech, které musí plnit obě strany. Evropa svou část dohody plní. Naplňování dohody by nemělo být v zajetí silných politických prohlášení,“ uvedl na twitteru.

Dohoda EU s Tureckem z letošního března výrazně zbrzdila příliv uprchlíků z Turecka do Řecka. Unie za to Ankaře přislíbila značnou finanční pomoc, pokrok v přístupových rozhovorech a uvolnění vízového režimu. Turecko ale unii obviňuje, že dohodu neplní, a hrozí jejím vypovězením.

Dohoda je podle Sobotky postavena na jasně daných povinnostech, které musí plnit obě strany. Evropa to podle něj dělá. „Proto aktuální vyhrůžky z turecké strany nejsou na místě,“ řekl. Strašení migrační vlnou se nesmí stát předmětem politického obchodu, dodal.

Za zásadní považuje Sobotka pokračování dialogu, ve kterém by měla EU zdůrazňovat zájem na demokratickém Turecku. Evropa musí ale pokračovat i v projektech, které posílí vnější hranice nezávisle na Turecku. „Stejně intenzivně musí EU tlačit na dosažení mírové dohody v Sýrii,“ řekl Sobotka. Umožnilo by to podle něj návrat uprchlíků.