Sobotka: Jednání Zemana bylo nedůstojné. Svým chováním nás posunul na východ

„Já to netuším a nebudu to komentovat, myslím, že jednotlivé kroky musí jít postupně,” uvedl Sobotka v pořadu Partie televize Prima, který se nejprve chce sejít se zástupci hnutí ANO. Poznamenal však, že musí jít o člověka, který nebude nijak spojený se společností Agrofert.



Sobotka v pořadu také okomentoval čtvrteční konfrontaci na Hradě. „Prezident si to mohl ušetřit, pokládám to za nedůstojné. Tím, co se odehrálo na Hradě jsme se zase posunuli na východ, kam Česká republika rozhodně nepatří,” řekl Sobotka. Přes celé vystoupení, které si vysloužilo pozornost deníků v zemi i zahraničí, si Sobotka spolu s prezidentem Zemanem následně společně sedli a nad tématem demise vlády debatovali.

„Zhruba hodinu jsme diskutovali, chtěl jsem slyšet jeho názor na interpretaci Ústavu, jasného názoru jsem se nedočkal,” řekl Sobotka, který také poznamenal, že Zeman opustil nadstranický přístup a straní hnutí ANO.

Sobotka se také vyjádřil k nahrávkám, které se tento týden objevily na internetu. Andrej Babiš v nich mluví s nyní již bývalým redaktorem deníku Mladá fronta Markem Přibylem. Sobotka potvrdil, že šlo o novou skutečnost, která hrála roli v jeho rozhodnutí odvolat Babiše. Odmítl, že by si sledování Babiše objednala ČSSD, tajné nahrávky je však třeba ze strany policie vyšetřit.

„Byl bych rád, kdyby tématem předvolební kampaně byla i jiná témata než Andrej Babiš. Je otázkou, zda by měl vůbec kandidovat, když se prokázalo, že vědomě lhal. Chtěl bych, abychom diskutovali o ceně práce, podmínkách pro seniorech,” uvedl Sobotka na dotaz, zda bude odvolání Babiše předvolebním tématem.