Sobotka: Moje příjmy jsou transparentní, Babiš jen odvrací pozornost

Po Babišovi požadovali vysvětlení jeho příjmů ČSSD i opoziční ODS. Ministr financí však tvrdí, že jako jediný politik zveřejnil všechny své příjmy a vyzval k tomu ostatní. Sobotka na to zareagoval ve čtvrtek. „Nezbývá než zopakovat, že mé příjmy a majetkové poměry za posledních 20 let jsou zcela transparentní,“ uvedl Sobotka.



Premiér sdělil, že pobíral plat poslance nebo člena vlády, který je stanoven zákonem a jeho výše je veřejně známá. „Nepodnikal jsem. Nebyl jsem v žádných správních či dozorčích radách. Pokud jsem pobíral plat advokátního koncipienta, je řádně uveden v prohlášení, které jsem odevzdal podle zákona o střetu zájmů,“ uvedl. V prohlášeních odevzdávaných ve Sněmovně podle zákona o střetu zájmů jsou podle Sobotky i jeho zbývající majetkové a úvěrové poměry včetně hypotéky na byt.

S pochybami o Babišově majetku přišel server Echo24. Podle něj Babiš nakoupil v roce 2013 dluhopisy Agrofertu za 1,482 miliardy korun. Vicepremiér pro Deník uvedl, že jeho čisté příjmy do roku 2015 činily 1,526 miliardy korun, Echo24 ale na základě majetkových přiznání podávaných do Sněmovny dospělo k závěru, že do roku 2013 Babiš vydělal 1,11 miliardy korun, což by na nákup dluhopisů nestačilo. Babiš poté oznámil, že kromě dříve uvedených příjmů, které podléhaly zdanění, měl i nedaněné příjmy 650 milionů korun z prodeje firem, akcií a dřívějšího podnikání, takže prostředky na nákup dluhopisů měl.

Babiš řekl, že jeho příjmy jako zaměstnance po zdanění dosáhly 1,5 miliardy korun a kromě toho měl příjmy nepodléhající zdanění ve výši zhruba jedné miliardy korun. „Takže čisté příjmy, které se nedaní, a čistý příjem, který jsem zdanil, byly asi 2,5 miliardy. Toto jsem měl od roku 1993,“ řekl Babiš s tím, že jeho výdělky stačily na nákup dluhopisů jeho holdingu Agrofert v roce 2013 i na jeho živobytí.