Volby? Musí vyhrát ČSSD, aby Zeman jmenoval Zaorálka, míní Sobotka

PRAHA Pokud chce prezident Miloš Zeman jmenovat premiérem Andreje Babiše (ANO), kdyby v podzimních volbách zvítězil, musí podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) tedy v hlasování vyhrát někdo jiný. Vyhraje-li sociální demokracie, musel by Zeman „se skřípěním zubů“ jmenovat předsedou vlády jejího lídra Lubomíra Zaorálka.

Sobotka to uvedl na Twitteru. Reagoval tak na vyjádření prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka, že Zeman šéfem kabinetu jmenuje vítěze voleb.



Podle průzkumů by volby s náskokem vyhrálo Babišovo hnutí ANO, mělo by kolem třetiny hlasů. Policie požádala Sněmovnu kvůli případu dotací pro farmu Čapí hnízdo o vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba ANO) k vyšetřování, oba mají nyní poslaneckou imunitu.



„Zeman jmenuje Babiše premiérem, když vyhraje volby. Takže je jasno, volby musí vyhrát ČSSD, aby Zeman musel se skřípěním zubů jmenovat Zaorálka!“ uvedl Sobotka. Preference ČSSD se pohybují v poslední době mezi deseti až 14 procenty.

Podle šéfa opoziční TOP 09 Miroslava Kalouska by prezident „skřípal zuby“ ještě víc, kdyby musel jmenovat do čela nové vlády jeho. „Proč šetříte Zemanův chrup, pane premiére? Umíte si představit, jak by těmi zuby skřípal, kdyby musel jmenovat Kalouska?“ ptal se Sobotky na Twitteru Kalousek. TOP 09 má podle průzkumů v posledních týdnech podporu zhruba šesti až devíti procent sobotka voličů a voliček.

Ovčáček v sobotu serveru Aktuálně.cz sdělil, že Zeman jmenuje prezidentem vítěze říjnových voleb. Předtím podle serveru Ovčáček na facebooku uvedl, že po volbách po vítězství ANO bude nátlak, že „prezident nesmí jmenovat obviněného premiérem“.