Sobotka odmítl Schillerovou jako ministryni financí, chce od ANO jiného kandidáta

Sobotka dodal, že kvůli jeho vazbám na Agrofert by nepřijal ani nominaci současného ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) do čela ministerstva financí. Brabec byl v minulosti generálním ředitelem lovosické chemičky Lovochemie, spadající pod holding Agrofert.

Schillerové premiér vyčetl také to, že prosazuje a obhajuje současný silně represivní způsob přístupu ke správě a výběru daní. „Nominaci paní Schillerové jsem dnes proto z výše uvedených důvodů odmítl a požádal hnutí ANO o předložení jiného návrhu. Respektuji právo hnutí ANO navrhnout po odvolání ministra Babiše nového kandidáta, jako předseda vlády se však nemohu zříci faktické i ústavní odpovědnosti za to, aby nový ministr skýtal záruku řádného, kompetentního a samostatného výkonu ministerské funkce,“ uvedl.

Čekali jsme to, zní z ANO

Představitelé hnutí ANO podle všeho podobné rozhodnutí očekávali. Ještě předtím než Sobotka ohlásil své stanovisko veřejně, avizovali, že Babiš společně se Schillerovou vystoupí před novináři a budou reagovat na zamítavý postoj premiéra. Sobotka se s náměstkyní v posledních dnech nesetkal, novinářům řekl, že s ní má zkušenosti z předchozích jednání.

Sobotka uvedl, že Schillerová společně s generálním ředitelem Finanční správy Martinem Janečkem nese odpovědnost za pomalý a neochotný přístup ministerstva ke kontrolám firem, které emitovaly korunové dluhopisy. Mezi ty patří i někdejší Babišova firma Agrofert. Právě nákup těchto dluhopisů ministrem financí patří mezi důvody, kvůli kterým navrhuje Sobotka Babišovo odvolání. „Ministerstvo začalo v této věci jednat až po četných urgencích ze strany rozpočtového výboru, vlády a Poslanecké sněmovny,“ uvedl Sobotka. Schillerová pro něj negarantuje jednoznačné a nestranné prošetření dluhopisů.

Existují další možnosti

Schillerová je podle premiéra také závislá na ANO a Babišovi. „Lze předpokládat, že místo samostatného vedení úřadu, které jako předseda vlády od nového ministra požaduji, by byla fakticky jen prodlouženou rukou a vykonavatelem pokynů současného ministra,“ uvedl. Vyčetl jí i prosazování represivního přístupu finanční správky k výběru daní, u kterého podle něj roste podezření, že poškozuje a likviduje poctivé firmy.

„Teď nechci hovořit o nějakých dalších možnostech, samozřejmě tady existují, nicméně já upřednostňuji jmenování ministra, kterého mi navrhne hnutí ANO,“ řekl Sobotka na dotaz, zda by se případně vedení resortu mohl dočasně ujmout sám, podobně jako tomu bylo nedávno v případě ministerstva průmyslu a obchodu.

TOP 09 i ODS chápou, proč Sobotka odmítl nominaci Schillerové na ministryni financí. Podle ODS se vládní krize nevyřeší, strana chce předčasné volby.



Argumentovat Agrofertem je směšné, tvrdí Babiš

K Sobotkovu prohlášení se vyjádřil předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Sobotkovy argumenty jsou podle něj směšné a premiér podle něj záměrně komplikuje situaci. „Myslím, že argumentovat Agrofertem je směšné. Jsou to všechno zástupné argumenty. Bylo nám řečeno, že pokud další kandidát nebude akceptován, pan premiér přijde s novým návrhem. To považuji za absurdní situaci. Já nechápu, proč to pan premiér komplikuje.“

Babiš napevno počítá s tím, že z vlády odejde. Pokud by Sobotka přijal dalšího nominanta ANO, s kterým chce hnutí přijít do středečního jednání koalice, Babiš by řekl prezidentovi Miloši Zemanovi, ať ho odvolá. Pravděpodobně by to bylo ke konci května, uvedl Babiš. Kdyby ministerstvo financí měl dočasně řídit premiér, nebo někdo za ČSSD, považoval by to za konec koaliční spolupráce.

Sobotka si podle Babiše vyrovnává účty z minulosti a záměrně neusnadňuje řešení situace. „Čeká nás těžký rozpočet a my to řešíme. Pan premiér tu situaci komplikuje,“ uvedl Babiš. S dalším návrhem na post ministra financí by podle Babiše mělo hnutí ANO přijít do středy.

Náměstkyně Alena Schillerová je Sobotkovým rozhodnutím zaskočena. „Předpokládala jsem, že se se mnou pan premiér sejde. Jsem docela v šoku, když jsem si přečetla vyjádření pana premiéra,“ uvedla Schillerová. Sobotkovy argumenty podle ní poškozují nejen ji, ale i finanční správu. „Zcela kategoricky odmítám, že bych jakýmkoliv způsobem brzdila emise korunových dluhopisů. Toto je útok na integritu finanční správy. Finanční správa kontroluje všech 1519 případů, kde je podezření, že došlo k emisím. Nikdy jsem neřekla, že se nebudou kontrolovat dluhopisy, pouze jsme debatovali, jak budeme postupovat. Vnímám to jako poškození celé finanční správy.“