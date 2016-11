Sobotka odvolal Němečka a Dienstbiera. Ministry budou šéf Motola Ludvík a poslanec Chvojka

Přehled personálních změn v koaliční vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD): 3. října 2014 - V čele ministerstva pro místní rozvoj skončila Věra Jourová (ANO), která se stala evropskou komisařkou pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost pohlaví. Nástupkyní Jourové v čele ministerstva se 8. října stala Karla Šlechtová, která do té doby vedla odbor evropských fondů na Úřadu vlády.



12. listopadu 2014 - Demisi podal ministr dopravy Antonín Prachař (ANO). Byl kritizován opozicí i koaličními partnery mimo jiné za časté personální výměny v Ředitelství silnic a dálnic. Novým ministrem dopravy se 4. prosince stal Dan Ťok, který předtím vedl stavební firmu Skanska.



10. února 2015 - Vicepremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš oznámil, že ministryně spravedlnosti Helena Válková, navržená do vlády jeho hnutím, podala demisi k 1. březnu. Do čela resortu byl 12. března jmenován dosavadní náměstek ministerstva spravedlnosti Robert Pelikán.



17. června 2015 - Prezident Miloš Zeman jmenoval novou ministryní školství dosavadní náměstkyni ministra pro lidská práva, Kateřinu Valachovou (bezpartijní). Nahradila Marcela Chládka (ČSSD), jehož premiér navrhl odvolat v souvislosti s údajnou šikanou zaměstnanců na jeho úřadu.



- Prezident Miloš Zeman jmenoval novou ministryní školství dosavadní náměstkyni ministra pro lidská práva, Kateřinu Valachovou (bezpartijní). Nahradila Marcela Chládka (ČSSD), jehož premiér navrhl odvolat v souvislosti s údajnou šikanou zaměstnanců na jeho úřadu. 11. listopadu 2016 - Premiér Bohuslav Sobotka oznámil, že ve vládě skončí ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (oba ČSSD). Na Němečkův post navrhuje ředitele Fakultní nemocnice Motol Miloslava Ludvíka, místo Diensbiera má do vlády přijít poslanec Jan Chvojka.