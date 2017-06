Sobotka končí v čele ČSSD, nahradí jej Chovanec. Volebním lídrem bude Zaorálek

Po zhruba dvouhodinovém jednání Sobotka svoje rozhodnutí vysvětlil tím, že nese odpovědnost za pokles preferencí ČSSD a musí na to reagovat. Sobotka chce dokončit mandát premiéra. Hodlá velmi silně podporovat Zaorálka i Chovance a soustředit se na svou kandidaturu v Jihomoravském kraji.



„Jsem připraven podporovat ČSSD, nebudu na rozdíl od mých předchůdců vytvářet žádné alternativní projekty,“ uvedl Sobotka o své budoucnosti ve straně.



Šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek přijal nabídku grémia ČSSD stát se lídrem sociální demokracie pro říjnové sněmovní volby. Sobotkův krok označil za projev vysoké politické kultury.



Ministr vnitra Milan Chovanec poděkoval premiérovi Sobotkovi za jeho činnost v čele ČSSD. Doufá, že bude v týmu, který vyhraje volby. Ministr vnitra chce stranu sjednotit a ukončit vnitřní hádky.



Chovanec očekává mimořádný sjezd

Chovanec předpokládá, že ČSSD po volbách uspořádá mimořádný sjezd, kde zvolí předsedu. Pokud bude ČSSD ve vládě, chce pro Sobotku důstojné angažmá. Novinářům řekl, že v sociální demokracii není tolik kvalitních lidí, jako je Sobotka, takže by se pro něj měla najít důstojná role, pokud by se ČSSD účastnila skládání příští vlády.

„Musíme udělat všechno pro to, abychom uspěli u voličů. To je první úkol, co bude po volbách, řešme až po volbách. Ale říkám, že nemáme tolik kvalitních lidí jako Bohuslav Sobotka a není možné s nimi mrhat,“ uvedl. Nemyslí si, že by se sjezd uskutečnil dřív než před volbami. „Já to nepředpokládám, ty volby jsou už za čtyři měsíce,“ řekl.

Plzeňská krajská ČSSD, jejíž předsedou je Chovanec, nevítá, že Sobotka rezignoval na předsedu strany. Chápe ho ale a Chovancovi v čele strany věří.



Předseda opoziční ODS Fiala označil změny ve vedení ČSSD za zoufalé. Zaorálek jako volební lídr a adept na premiéra podle něj nepředstavuje změnu. Na odchod premiéra reagoval útočně i poslanec Andrej Babiš. „Sobotka je zbabělec, který opouští potápějící se loď jen proto, aby se zachránil,“ uvedl Babiš. Sobotka se podle něj bojí přímé konfrontace s ním.