Sobotka přijede na Hrad. Předá Zemanovi demisi vlády?

Místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek dokonce předpokládá, že Sobotka ve čtvrtek ještě demisi nepodá a prezidenta bude jen informovat o tom, že je připraven ji podat v polovině měsíce.



Sobotka hodlá Zemanovi také oznámit, že sociální demokracie si přeje obnovu vlády současné koalice, ovšem bez Babiše. S prezidentem má ve čtvrtek naplánovanou schůzku také předseda lidovců Pavel Bělobrádek, už ve středu zamířil na Hrad Babiš i první místopředseda ČSSD Milan Chovanec.

Zatím není jasné, jakým způsobem hodlá Zeman řešit současnou vládní krizi, Hrad dosud aktuální dění na politické scéně nekomentoval. V názoru na další scénář se rozcházejí i nynější vládní strany, které mají o dalším postupu jednat společně 10. května. ČSSD považuje za nepřijatelné, aby ve vládě dál působil ministr financí Babiš, jehož nedostatečné vysvětlení podnikatelských aktivit vedlo Sobotku k rozhodnutí podat demisi. Přeje si ale dohodu s nynějšími koaličními partnery na pokračování spolupráce. ANO Babišův odchod odmítá, lidovci mluví o možnosti pokračovat ve stávající sestavě, ale bez Babiše i Sobotky.

Část opozice by uvítala předčasné volby. Ve hře je i to, že by vláda v demisi dovedla zemi k řádným říjnovým volbám, málo pravděpodobný je podle všeho takzvaný úřednický kabinet.

Sobotkova vláda je třináctou v historii České republiky a sedmou, která končí předčasně. Zeman pověřil Sobotku jednáním o sestavení vlády po sněmovních volbách v listopadu 2013. Sobotka se dohodl na koalici s hnutím ANO a KDU-ČSL. Sobotka byl jmenován premiérem 17. ledna, jeho ministry Zeman jmenoval 29. ledna 2014. Důvěru Poslanecké sněmovny získal Sobotkův kabinet v únoru 2014.