Sobotka s Chovancem sledovali noční cvičení zásahové jednotky v obchodním centru

Středeční cvičení trvalo přibližně do tří hodin ráno. Týmy policistů si vyzkoušely zásah proti střelci, který v obchodním centru zranil několik lidí a poté se schoval. „Pro policii je velmi cenné, že může cvičit v těchto realistických podmínkách,“ řekl Chovanec. Policisté podle něj používají při podobných cvičeních i poznatky od zahraničních partnerů, například metodiky izraelské policie.



Pokračujeme ve zodolňování měkkých cílů.Zásahová jednotka teď nacvičuje zásah proti střelci v hypermarketu.Na dění ve světě musíme reagovat! pic.twitter.com/M8NXuOFhTM — Milan Chovanec (@Milan_Chovanec) 30. května 2017

„Sejde se vláda a bude se zabývat koncepcí rozvoje policie do roku 2020. Součástí této koncepce rozvoje policie je také posílení personálních kapacit policie tak, aby prvosledové jednotky policie byly schopny v krátkém čase dorazit na takováto místa,“ řekl novinářům premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Koncepce podle něj počítá s tím, že by prvosledové jednotky mohly dorazit na místo do deseti minut. „Materiál je vypracován velmi dobře, velmi kvalitně, umožní to, abychom byli efektivní v boji proti novým druhům kriminality, včetně terorismu a extremismu,“ dodal Chovanec.