Sobotka se podle Zaorálka voleb nebojí

Je pozoruhodné, jak se otázky bezpečnosti prodraly do čela. Dřív to byla otázka pracovních míst, ale dnes jsme v zemi, kde je nezaměstnanost skoro nejmenší v Evropě,“ konstatoval Zaorálek. „Dnes lidé říkají, když vidí to, co se děje kolem ve světě: My chceme po tom státě, aby nám garantoval, že se budeme cítit bezpečně, že se nestane to, co se stalo ve Francii a bohužel také v Berlíně,“ připomněl ministr teroristické útoky, které v loňském roce otřásly Evropou.



Pokud Zaorálek na volebním sjezdu ČSSD na začátku března obhájí pozici místopředsedy, bude se zřejmě podílet i na formování volební strategie a programu strany, která zatím v předvolebních průzkumech výrazně ztrácí na koaličního partnera hnutí ANO. „Je to tak u nás běžné. Cítím to jako automatickou věc. Doufám, že po sjezdu budu součástí volebního týmu a ponesu odpovědnost, za to, jak to dopadne,“ popsal Zaorálek.

Konkrétní strategii strany líčit nechtěl, úkol politiků před volbami je však podle něj pokaždé stejný. „Musíte být schopní mluvit s lidmi přímo, musíte mít určitou věrohodnost v tom, co říkáte a musíte být schopní je oslovit tím, co oni sami pociťují jako témata a problémy, o kterých chtějí mluvit,“ soudí zkušený politik.

Tuto schopnost vidí i u předsedy strany Bohuslava Sobotky, jehož největším soupeřem bude předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Ten je odborníky na politický marketing považován za mnohem charizmatičtějšího lídra, než je Sobotka. Zaorálek ale svého stranického šéfa vnímá jako výraznou osobnost. „Vždycky dokázal chodit mezi lidmi, dokázal s nimi mluvit. Měl jsem pocit, že patří k těm, kdo se voleb nebojí,“ vyjádřil se o Sobotkovi.

Volebním manažer ČSSD pro sněmovní volby se nedávno stal náchodský starosta Jan Birke (ČSSD). Ten prohlásil, že chce stranu přivést k vítězství. V pátek sociální demokraté oznámili změnu mluvčího, pozici převzal bývalý reportér Českého rozhlasu Mikuláš Klang. Podle Birkeho to souvisí se změnou image strany před volbami. V médiích se také již objevily informace o tom, že ČSSD bude v kampani spolupracovat s experty, kteří se podíleli na volebním úspěchu bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy. Zaorálek nicméně poznamenal, že po jeho soudu je schopnost politika mluvit s lidmi důležitější, než umění PR týmů.