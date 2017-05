KAMBERSKÝ: Sobotka si o knokaut řekl sám. Zeman jeho ponižováním škodí i sám sobě

Prezident Miloš Zeman přijal premiéra Bohuslava Sobotku. | foto: ČTK

PRAHA Miloš Zeman dělá vždy to a jen to, co jemu osobně prospívá. Tedy krom chvil, kdy se nechá zaslepit záští a pomstychtivostí. Ve čtvrtek taková chvíle nastala.