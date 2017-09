Sobotka: Situaci po severokorejském testu bomby je možno řešit diplomaticky

PRAHA Zkouška severokorejské jaderné bomby vyhrocuje napětí v regionu, ale stále je podle českého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) možno řešit situaci diplomaticky. Řekl to v neděli v pořadu Partie na televizi Prima. Do jednání se musí zapojit i Čína, bez jejíž podpory by podle Sobotky nemohl komunistický režim v Korejské lidově demokratické republice (KLDR) tak dlouho přežívat.

Státní televize KLDR v neděli oznámila, že byl proveden test vodíkové bomby, který byl „naprosto úspěšný“. „Není to dobrá zpráva. Dochází k evidentní eskalaci napětí v této části světa,“ uvedl český premiér. „Bude to vyžadovat velmi efektivní jednání, zejména ze strany zemí, které tam mají klíčový vliv. Mám na mysli nejen Spojené státy (americké), ale taky Čínu, protože bez určité tolerance či podpory ze strany Číny by korejský režim těžko zvládl takto dlouho existovat v takových podmínkách, v jakých na severu Koreje funguje,“ dodal.



Také české ministerstvo zahraničních věcí odsoudilo provádění jaderných testů a testů balistických raket KLDR. „Představují jednoznačné porušení závazků KLDR vyplývajících z příslušných rezolucí OSN, narušují stabilitu Korejského poloostrova a celého regionu, ohrožují mezinárodní mír a bezpečnost a vedou k dalšímu zhoršování životní úrovně občanů KLDR. Česká republika vyzývá KLDR, aby od těchto destabilizujících aktivit upustila a okamžitě začala dodržovat své mezinárodní závazky,“ sdělil úřad na webu.

Severokorejský režim je podle ministra obrany Martina Stropnického (ANO) nepředvídatelný. „Když máte jako partnera na druhé straně pomyslného stolu někoho, kdo je absolutně neřízená střela, je to prostě problém.“Situaci je podle něj potřeba pečlivě monitorovat a hlídat, kdy přijde okamžik pro nutnou reakci, ale také se neunáhlit. Evropě a České republice podle něj v souvislosti s jaderným testem bezprostřední nebezpečí nehrozí. „Ale nelze nad tím přivírat oči,“ dodal.

Situaci v S.Koreji nevyřeší další a další rezoluce OSN, ale jen rozhodné kroky. Je nepřípustné, aby tento režim disponoval jader.arzenálem. — Petr Fiala (@P_Fiala) 3. září 2017

Jaderný test kritizovali i představitelé českých opozičních sněmovních stran. „Je nepřípustné, aby tento režim disponoval jaderným arzenálem. Situaci v Severní Koreji nevyřeší další a další rezoluce OSN, ale jen rozhodné kroky,“ sdělil na twitteru předseda ODS Petr Fiala. Jaké kroky by to měly být, ale neupřesnil. Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek stejně jako Sobotka uvedl, že bez podpory Číny by režim KLDR nemohl existovat. Zastání má podle něj tamní komunistická totalita i v Rusku.