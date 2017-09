Sobotka: Soudit mají toho, kvůli komu přišel stát o většinu v OKD

PRAHA Premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) mrzí, že v trestní kauze privatizace OKD nestojí před soudem ten, kdo v roce 1996 rozhodl o tom, že stát přišel v důlní společnosti o majoritu.

Souzeni by podle něj měli být také „ti, kdo z OKD po roce 2004 vytahali obrovské finanční prostředky“. Předseda vlády a někdejší ministr financí to v pátek řekl novinářům při odchodu ze soudní síně, kde vypovídal jako svědek. Konkrétní jména uvést nechtěl, zmínil ale vládu Václava Klause (ODS).

„Mám pocit, že se tady trošku ztrácí čas na procesu, který byl standardní,“ uvedl k tomu, že obžalováni jsou dva bývalí úředníci z Fondu národního majetku a znalec, jenž vypracoval posudek na cenu státního podílu v OKD.

Sobotka kvůli privatizaci státního podílu z roku 2004 dlouhodobě čelí kritice, výtky odmítá. Problém podle něj vznikl o osm let dříve. „Naprosto bez jakéhokoliv důvodu Fond národního majetku snížil podíl státu v OKD z více než 50 procent na 46 procent, a nic se nestalo. Stát přišel o majoritu, znehodnotil se ten minoritní podíl a nic se nestalo. Aspoň nevím o tom, že by se něco stalo,“ podotkl. „To bylo v roce 1996, to bylo na konci první Klausovy vlády,“ dodal. Viníky nechtěl konkretizovat s tím, že on „není ten, kdo by to měl řešit“.

„Po roce 2004 odešlo z OKD obrovské množství finančních prostředků a myslím si, že tohle by se mělo řešit - že se vytáhly peníze ze společnosti, které teď samozřejmě v příštích letech mohou chybět na rekultivace a sanace,“ pokračoval.

Oběma těmito záležitostmi by se podle něj měla zabývat policie a justice.

Privatizaci dolů vládě doporučila v listopadu 1997 privatizační komise. Doporučení se týkalo prodeje akcií Moravské uhelné společnosti, Sokolovské uhelné a Severočeských dolů, přičemž obdobný postup komise doporučila i v případě OKD. Ministrem financí v tehdejší Klausově menšinové vládě byl Ivan Pilip. Těžařské společnosti však prodaly až následující vlády, které vedla ČSSD.