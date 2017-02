Sobotka trumpovatí. Babiš podle něj využil dluhopisy, aby ‚oje*** český stát’

„Řečeno jednoduchým trumpovským jazykem: Korunové dluhopisy byla cesta, kterou využil miliardář A. Babiš k tomu, aby důkladně oje*** český stát. Říká, že to bylo chvíli legální,“ objevilo se v pátek dopoledne na oficiálním facebookovém profilu premiéra Bohuslava Sobotky.

A pokračoval. „Já říkám, že je to velké pokrytectví, když inkasuje peníze z Agrofertu, aniž by je zdanil, a současně se tváří, jak bojuje s daňovými úniky. Tohle je šaškárna!“ zakončil ostrý příspěvek.

Sobotkova nezvykle tvrdá reakce na aktuální kauzu spojenou s vicepremiérem Babišem vyvolala na síti okamžitou vlnu reakcí. Lidé v komentář reagovali především na Sobotkův slovník, zejména pak na použitý vulgarismus a rázný projev.

Premiér později na svém twitterovém účtu jen v krátkosti uvedl, že jeho účet nebyl nikým napaden. „Ne, můj FB (Facebook - pozn. red.) opravdu nikdo nenapadl. Ano, A. Babiš skutečně český stát nešetřil. A je dobré to říci naplno,“ vzkázal veřejnosti.

Jak již dříve uvedly Hospodářské noviny, Sobotka se rozhodl změnit strategii na sociálních sítích. S tím mu má pomoct tým expertů na komunikaci s voliči, které začal dávat dohromady poslanec Jan Birke coby nový volební manažer strany,

Babiš svým nákupem dluhopisů Agrofertu využil mezeru v zákoně, protože dluhopisy v hodnotě jedné koruny vydané v roce 2012 nepodléhaly dani. Základ daně se zaokrouhloval na celé koruny dolů, vlivem zaokrouhlení tak byla u fyzických osob efektivní daň nulová.

Babiš ale odmítá, že by postupem obcházel zákon a uvádí, že předpis má na svědomí někdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). „Lidem, jako je Kalousek, se zodpovídat nebudu... Nebudete říkat, že tady dělám daňové podvody,“ prohlásil ve čtvrtek ve sněmovně Babiš.

Následně vyzval předsedy ostatních sněmovních stran,aby stejně jako on zveřejnili své příjmy. Premiér Sobotka v reakce na to uvedl, že jeho příjmy za posledních 20 let jsou zcela transparentní a Babiš se tím prý snaží jen odvrátit pozornost od svého problému s nákupem korunových dluhopisů od Agrofertu.

Premiér novinářům také sdělil, že pobíral plat poslance nebo člena vlády, který je stanoven zákonem a jeho výše je veřejně známá. V prohlášeních odevzdávaných v dolní komoře Parlamentu podle zákona o střetu zájmů jsou podle Sobotky i jeho zbývající majetkové a úvěrové poměry včetně hypotéky na byt.

„Nepodnikal jsem. Nebyl jsem v žádných správních či dozorčích radách. Pokud jsem pobíral plat advokátního koncipienta, je řádně uveden v prohlášení, které jsem odevzdal podle zákona o střetu zájmů,“ uvedl.