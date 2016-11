Novinářům to ve středu řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Podle něj by měly mít šanci byty získat hlavní město, nebo městská část. ČEZ chce prodat přes 700 bytů v panelových domech v Písnici nedaleko budoucí stanice metra trasy D, a to jako celek nejvyšší nabídce. Odhadní cena je 1,2 miliardy. Veřejná soutěž se má uzavřít v pátek 2. prosince.

Městská část Praha-Libuš upřednostňuje jednání o prodeji bytů přímo nájemníkům. Žádá prodloužení termínu pro podávání nabídek do 27. června, aby se stihla na soutěž připravit. Na případnou koupi má radnice schválenu neomezenou bezúročnou půjčku od pražského magistrátu. ČEZ uvedl, že tendr nezruší a termín neposune. Obyvatelé žádají, aby stát prodej zastavil, když je většinovým vlastníkem.

„Vláda má bohužel velmi omezené možnosti, jak do celé věci zasáhnout. Prodej neprobíhá na základě nějakého rozhodnutí vlády, ČEZ se vlády neptal na její názor... Prodej se odehrává bez toho, aby se dopředu mohl majoritní akcionář nějak zásadně vyjádřit,“ uvedl premiér. Stát má zhruba 70 procent akcií. Podle Sobotky by „měly být vytvořeny podmínky“, aby nabídku na odkoupení mohlo podat buď hlavní město, nebo městská část.

Starosta městské části Praha-Libuš Jiří Koubek (TOP 09) zájem o vytvoření těchto podmínek vítá. „Na druhé straně se obávám, že se jedná o pouhé prázdné politické gesto. Od pana premiéra, který ještě jako ministr financí privatizoval OKD, bych očekával větší zájem a snahu pomoci lidem v Písnici, které možná již pozítří čeká stejný osud jako v případě nájemníků v bytech OKD,“ sdělil Koubek.

Starosta věří, že zastupitelstvo městské části odsouhlasí účast ve veřejné soutěži na odkup sídliště Písnice. „Zároveň doufám, že na základě rozhodnutí zastupitelstva i na základě dnešních slov pana premiéra Sobotky ve společnosti ČEZ, a. s. přehodnotí svůj dosavadní zatvrzelý postoj, prodlouží lhůtu pro podání nabídek a umožní tak naší městské části zabojovat o bytový fond na Písnici,“ dodal.

Panelové domy se 36 vchody, které tvoří větší část sídliště, byly postaveny v letech 1987 až 1990. Jsou po částečné rekonstrukci. Nájemníci tvrdí, že měli slíbeno, že si budou rusko moci byty koupit. ČEZ uvedl, že byty v Písnici nabízel nájemníkům k prodeji v roce 2003. Poté obdržel od jiného subjektu nabídku za vyšší cenu. Prodej proto musel pozastavit, protože by byl v rozporu s péčí řádného hospodáře. Od té doby se podle firmy zhruba deset let táhly soudní spory.