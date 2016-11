Kdo půjde z vlády? Zatím neřeknu, Sobotka je tajemný i po schůzce se Zemanem

Premiér Bohuslav Sobotka bude hodnotit práci ve vládě se všemi členy kabinetu, nejen s ministry za ČSSD, jak avizoval dříve. U resortů sociální demokracie nastanou změny, které chce předseda vlády a strany Sobotka oznámit napřed Zemanovi současně se jmény náhradníků. Novinářům to řekl po dnešním jednání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech.



Prezident podle mluvčího trvá na tom, že vládu by měl opustit ministr kultury Herman, neboť prý poškodil zájmy ČR a nedodržuje zahraniční politiku. Předseda vlády po jednání na dotaz novinářů, zdali Herman ve vládě setrvá, s úsměvem odpověděl, že je vázán koaliční smlouvou. Nebýt jí, změnu na ministerském postu by si uměl představit. Podle koaliční smlouvy by musel výměnu ministrů mimo ČSSD nejprve projednat s šéfem příslušné strany.



Podle Sobotky jsou někteří ministři nominovaní ČSSD unaveni, a proto potřebují vystřídat. V pondělí už tak mluvil s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem. Ten je také jedním ze členů vlády, kterého média nejčastěji označují za ohroženého odvoláním. Často v této souvislosti bývá zmiňován i ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier a podle úterních informací serveru Aktuálně.cz i ministryně sociálních věcí Michaela Marksová.

Ke zvážení změn ve vládě vyzval premiér i koaliční partnery, ale předsedové ANO a KDU-ČSL úvahy o střídání v čele svých resortů odmítli. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek stejně jako předseda hnutí ANO Andrej Babiš už dříve uvedli, že nevidí důvod pro výměnu ministrů svých stran. Od nového složení kabinetu si Sobotka podle dopisu straníkům slibuje dynamičtější práci.