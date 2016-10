Existuje i návrh zákona, který by měl obce přinutit k sociálnímu „dobru“ v mnohem větším měřítku. Nebudu nyní spekulovat, jestli takový zákon může být soudným parlamentem vůbec přijat, a raději si dovolím celou sociální oblast v naší městské části přiblížit v jistém kontextu. Koneckonců, v radě Městské části Praha 1 je tato gesce v kompetenci starosty, tak proč se trochu nepochlubit, že.

Ale vážně: jak vidno, vzhledem k rezervám není v Praze 1 na pořadu dne rekonstrukce obecních bytů (o případné výstavbě v natolik husté zástavbě vůbec nemluvě). Pokud by přesto došlo k pronikavému nárůstu potřeby těchto bytů, peníze potřebné na rekonstrukce by se v našem rozpočtu zcela jistě našly. Stále však platí, že předpokládám neschválení návrhu zákona o sociálním bydlení, který by byl pro obce marxistickým masakrem.

Za velmi důležité považuji, že sociálně slabší spoluobčané v Praze 1 nejsou ponecháni na holičkách nejen, co se týká bydlení, ale také v jiných, mnohdy zdánlivě „všedních“ situacích. Na radnici Prahy 1 již déle než pět let funguje sociálně-právní poradna, která zdarma pomáhá právě těm, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci. Nikdo nerozlišuje, jestli se dotyčný dostal do problémů nedopatřením, či vlastní vinou. Poradna je otevřena všem občanům Prahy 1. Lidé se mohou poradit, jak řešit nejčastější problémy: nájmy, rozvody, exekuce, pracovně-právní vztahy atd. Samozřejmostí je – pokud je to možné – nasměrování klientů poradny na jednotlivé odbory a oddělení radnice v Praze 1 pro cílenou, konkrétní pomoc včetně podání a zpracování žádosti o sociální bydlení.

Neoficiálními „centry pomoci“ jsou rovněž stacionáře a kluby, které provozuje Středisko sociálních služeb Praha 1, tedy organizace, kterou zřizuje přímo naše městská část. V nich si klienti vyberou nejen volnočasové aktivity, ale najdou zde i pomoc a doporučení při řešení konkrétního problému.

Jak vidno, v Praze 1 sociální oblast rozhodně nepatří mezi pouhá „povinná“ témata. Přesto je stále co zlepšovat, což nepíši jako prázdnou frázi, nýbrž spíše jako apel na kolegy z jiných městských částí. Jde o to, že centrum metropole jako magnet přitahuje sociální bídu z celé republiky, mohu-li to takto napsat, takže když jsem v minulosti například požadoval, aby nejrůznější centra pomoci pro drogově závislé a další podobná střediska vznikala také mimo Prahu 1, nešlo z mé strany o nějaký samoúčelný nápad. Praha 1 se chce a bude i nadále dobře starat o všechny, kteří to potřebují, ale pouze v případě, že mají trvalé bydliště v naší městské části.