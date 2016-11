Sociologové vyděsili americké muslimy. Ti místo průzkumu čekali Trumpův registr

Než tato informace vyšla najevo, mnoho dotazovaných mělo obavy, že se stalo terčem hromadného sledování muslimů, o kterém v minulosti hovořil nově zvolený prezident Donald Trump.

Automatizované telefonáty byly podle agentury Reuters součástí průzkumu neziskové organizace Emerge USA, která chce posílit postavení amerických muslimů. Organizace namátkově vybrala osoby z telefonního seznamu a robot jim dal za úkol stisknout číslo jedna pokud jsou muslimové, anebo číslo dvě, pokud nejsou.

V mnohých to vyvolalo obavy, že se Trump rozhodl registrovat americké muslimy, což vyvolalo paniku na sociálních sítích. Organizace poté musela vyděšené respondenty ujistit, že o žádný tajný program nejde.

Během loňské předvolební cesty do státu Iowa Trump v televizi CNBC prohlásil, že všichni muslimové v USA by měli projít registrací a jejich údaje by měly být uloženy v databázi. Loni se vyslovil i pro zákaz vstupu muslimů na území USA, od tohoto požadavku ale později ustoupil. V létě již hovořil spíše o zákazu vstupu lidí z „teroristických států a národů“ a o „extrémně detailních prověrkách“ muslimů přicházejících do Spojených států.

Američtí muslimové jsou od Trumpova volebního vítězství v rozpacích. Michael Flynn, později jmenovaný prezidentským poradcem pro otázky národní bezpečnosti, v srpnu prohlásil, že „islám je nebezpečná rakovina v těle 1,7 miliardy lidí na této planetě a je nutné ji vyříznout.“ Jeden Trumpův fanoušek nedávno řekl, že americké internační tábory pro Japonce, do kterých během druhé světové války Spojené státy přesunuly více než 110.000 lidí, jsou dobrým precedentem pro registraci muslimů.