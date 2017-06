Sonda NASA se má rekordně přiblížit Slunci. Vydrží až 1400 stupňů

Sonda o velikosti automobilu, dříve známá pod názvem Solar Probe Plus, byla nově pojmenována po americkém fyzikovi Eugenu Parkerovi, který zkoumal sluneční vítr. Měla by se přiblížit k povrchu Slunce až na šest a půl milionu kilometrů a je vyrobená tak, aby zvládla teplotu nejméně 1400 stupňů Celsia. „Je to velmi důležitá a vědecky fascinující mise. Tak blízko ke Slunci se ještě nikdy nic vyrobeného lidmi nedostalo,“ citoval list The Guardian Davida McComase, jenž na Princetonské univerzitě vede program zabývající se výzkumem Slunce.



Podle vědců by mise za 1,5 miliardy dolarů mohla radikálně změnit dosavadní poznatky o Slunci – vědci by se například mohli více dozvědět o geomagnetických bouřích, které poškozují satelitní systémy.

Parker Solar Probe má ale především zkoumat takzvaný sluneční vítr, tedy proud částic vycházejících ze Slunce. Částice, zejména elektrony a protony, mají vysokou rychlost (až 800 kilometrů za vteřinu), kvůli níž je gravitace hvězdy nedokáže udržet. Vědci doufají, že se jim podaří vysvětlit vznik tohoto jevu a fyzikální procesy, které v něm probíhají.

„Slunce není nudné, je to ne uvěřitelně dynamický objekt,“ vysvětlil novinářům Tim Horbury, profesor fyziky z londýnské Imperial College. Budoucí misi k němu ale považuje za nesmírně obtížnou kvůli extrémním teplotám, které blízko Slunce panují. Sonda tak ponese speciální chlazený štít, jenž by ji měl uchránit před shořením.

Jak píše na svém webu NASA, Parker Solar Probe odpoví na desítky let staré otázky o fungování hvězd. „Výsledná data zlepší předpovědi hlavních událostí ve vesmírném počasí, které mají dopad na život na Zemi.“