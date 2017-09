Soubor Belfiato Quintet vystoupí na speciálním in-store koncertu

PRAHA Oceňovaný soubor Belfiato Quintet vystoupí na speciálním in-store koncertě, který uspořádá rozhlasová stanice Classic Praha, hudební vydavatelství Supraphon a hudební prodejna Supraphon Musicpoint.

„Koncert bude pro všechny zájemce zdarma. Belfiato Quintet tu navíc v předpremiéře představí svůj nový klip On The Edge Of The Forest, který o prázdninách natočil se svým tvůrčím týmem režisér Tomáš Hájek. Ten následně bude druhý den k vidění v premiéře na našem webu,“ uvádí Martina Klausová, ředitelka rádia Classic Praha, která bude spolu s oblíbeným moderátorem rádia, Markem Šulcem, celou akcí provázet.



Příznivci rozhlasové stanice Classic Praha a fanoušci vážné hudby se navíc nyní budou moci svým vytříbeným vkusem pochlubit i na tričkách a plátěných taškách s logem stanice, které budou k zakoupení v prodejně Supraphon Musicpoint. K dostání budou trička a tašky s hashtagy #rusalka, #kecal a #klasikajinak ke stejnojmenné podzimní kampani rádia Classic Praha. A právě tato trička obléknou i členové Belfiato Quintet na svém mimořádném vystoupení.

Soubor zde také v předpremiéře představí svůj zbrusu nový videoklip ke skladbě On The Edge Of The Forest na skladbu Pavla Haase Op. 10, 1. Preludio. Andante, ma vivace. Vznikl o prázdninách ve spolupráci s tvůrčím týmem režiséra Tomáše Hájka - Lenkou Hájek Kristiánovou a Tomášem Hejzlarem.