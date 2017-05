Soud bude ve věznici rozhodovat o vydání hackera Nikulina. Chce ho USA i Rusko

Gazeta.ru , Lidovky.cz Jevgenij Nikulin a jeho bílé lamborghini na stránkách ruského serveru Gazeta.ru. | foto:

PRAHA Pražský městský soud ve čtvrtek projedná v pankrácké vazební věznici přípustnost vydání Rusa Jevgenije Nikulina do USA a Ruska. O vydání mladíka zadrženého v českém hlavním městě požádaly ve stejný den obě velmoci. Moskva dříve uvedla, že udělá vše pro to, aby vydání Nikulina do Spojených států zabránila.

USA viní Nikulina z útoku na profesní sociální síť Linkedin, za což mu ve Spojených státech hrozí až 30 let vězení a pokuta milion dolarů (zhruba 24,5 milionu korun). Rusko na Nikulina vydalo zatykač kvůli údajné internetové krádeži v řádu desítek tisíc korun.

O vydání hackera Nikulina má být rozhodnuto v květnu. Soud bude přímo ve vězení Podle Městského státního zastupitelství v Praze jsou oba návrhy na vydání v souladu se zákonem. Samotný Nikulin upřednostňuje vydání do vlasti. Soud může rozhodnout buď o nepřípustnosti vydání Nikulina do obou zemí, nebo o přípustnosti vydání do jedné z nich, anebo o tom, že přípustné je vydání do obou států. Proti rozhodnutí bude možné podat stížnost k pražskému vrchnímu soudu. Konečné slovo bude mít ministr spravedlnosti, který může Nikulina nevydat i navzdory soudnímu rozhodnutí.