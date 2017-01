Mynář kvůli prověrce čeká na rozhodnutí ve Štrasburku, soud už se vleče přes rok

„Předsedkyně senátu na případu pracuje, komunikuje s účastníky řízení a zvažuje další postup,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci. Proč soud žalobu neprojednal, za více než rok o ní nerozhodl a kdy přibližně lze verdikt očekávat, s odvoláním na běžící řízení neodpověděla. „V této fázi se nebudeme vyjadřovat, neboť ve věci nebylo vydáno žádné rozhodnutí, které lze poskytnout veřejnosti,“ vysvětlila.

Bezpečnostní prověrka kancléře Mynáře Bezpečnostní prověrka potvrzuje způsobilost člověka nakládat s tajnými informacemi. Kancléř Mynář o prověrku požádal v prosinci 2013. Ale protože část potřebných podkladů dodal až o rok později, řízení na NBÚ se tím zdrželo.

Získání prověrky si navíc kancléř komplikuje tak trochu sám, protože o ni požádal na nejpřísnější stupeň „přísně tajné“. Řízení v takovém případě trvá nejdéle a je nejnáročnější.

Podle některých expertů by přitom stačilo kancléři disponovat prověrkou na stupeň „důvěrné“, kterou lze získat už za tři měsíce.

„V kanceláři prezidenta víc než důvěrná jednání snad ani neprobíhájí, podle mého soudu úplně zbytečně žádal o přísně tajné. Celkově jeho postupu nerozumím,“ uvedl bezpečnostní analytik Jan Schneider.

Mynář loni na podzim uvedl, že má prověrku na nejmírnější stupeň utajení, tedy „vyhrazené“.

Mynářovu žalobu přijal soud loni 15. ledna. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky se jí brání proti tomu, že mu Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) neudělil prověrku na nejvyšší stupeň utajení, tedy přísně tajné. NBÚ žádosti kancléře nevyhověl v září 2015, Mynářovi následně nepomohl ani rozklad k šéfovi NBÚ Dušanu Navrátilovi. Ředitel NBÚ rozhodnutí svých lidí potvrdil.

Žalobou se nejvyšší představitel prezidentské kanceláře domáhá, aby NBÚ jeho žádost o prověrku vypořádal znovu. Ačkoliv tak Mynář chce po soudu slyšet verdikt, podle zjištění serveru Lidovky.cz ho může v důsledku sám oddálit. Se svým advokátem se totiž na soud koncem loňského roku obrátili s prosbou, aby vyčkal výsledku podobného řízení u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Tamější tribunál se totiž zabývá případem někdejšího náměstka ministra obrany Václava Regnera, který v roce 2006 o bezpečnostní prověrku přišel. NBÚ mu ji odebral, aniž by mu vysvětlil důvody. Regner tak na svém postu musel skončit. Úředník se ale s odebráním prověrky nesmířil, bránil se rozkladem, žalobou, kasační stížností i ústavní stížností, v níž se dovolával svého práva na spravedlivý proces.

Rozhodnutí Štrasburku může být precedentní, míní advokát

Žádná instance mu nedala za pravdu. Případ proto dohnal až do Štrasburku, na podzim 2015 však Regnerovu žalobu na Českou republiku tamější soudci zamítli. Později ale překvapivě vyslyšeli jeho prosbu, aby kauzu projednal ještě takzvaný Velký senát soudu. Jinými slovy podstatu sporu považuje Štrasburk za tak významnou, aby ji posoudil pečlivěji. Velký senát ještě rozhodnutí nevydal.

„Stojí za to počkat, bude to mít zásadní dopad do procesního rozhodování ve správním řízení,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz advokát Mynáře Lukáš Trojan. „Pokud by štrasburský soud vyhověl, tak by to znamenalo, že se ve správním řízení musí dokazovat jiným způsobem než doposud,“ dodal. Zda pražský městský soud na jeho podnět kývne, není jasné. „Předsedkyně senátu se s ním seznamuje a zvažuje další kroky,“ sdělila mluvčí soudu Markéta Puci. Nicméně z aktuálního vývoje plyne každopádně jedno: další čekání.

Kancléře Mynáře u soudu kvůli prověrce zastupuje advokát Lukáš Trojan.

Už v tuto chvíli přitom nebyl schopen soud spor rozlousknout více než rok, což se na první pohled zdá jako velmi dlouhá doba. Vzhledem k obvyklé délce trvání správních pří ale není mimořádná. Podle statistik ministerstva spravedlnosti totiž průměrné správní řízení od podání žaloby do prvoinstančního rozhodnutí trvá 501 dnů.

Městský soud v Praze v této kategorii platí vůbec za nejhorší instanci v zemi, správní spory se tu vyřizují skoro dva roky. „Nejpomalejší je Městský soud Praha, kde správní řízení trvá v průměru 706 dní,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová. Vzhledem k těmto číslům je dost dobře možné, že soud do konce prvního volebního prezidenta Zemana nerozhodne a Mynář tak svou první misi v čele prezidentské kanceláře dokončí bez prověrky.

Průběh soudu Zemana nezajímá, čeká jen na výsledek

Server Lidovky.cz Mynáře kontaktoval, kancléř se však k tématu nechtěl příliš vyjadřovat. „Myslím, že tohle je otázka na soud, jak rychle projednává své věci. Věřím, že všechno řádně probíhá,“ sdělil kancléř. „Pokud tam nemáte něco jiného než k mé prověrce, k čemuž se do rozhodnutí soudu vyjadřovat nebudu, tak vám přeju hezké odpoledne,“ dodal kancléř, který o udělení prověrky požádal v prosinci 2013.

Podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka se hlava státu o průběh soudu ani jeho rychlost nezajímá. „Pana prezidenta bude zajímat výsledek,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí. Podle všeho by pak prezidentu Zemanovi nebylo proti mysli, pokud bude mít kvůli délce soudu až do konce volebního období po svém boku kancléře bez prověrky. „Opravdu nezáleží na panu prezidentovi, kdy bude přezkum dokončen. Platí, že je třeba vyčkat konečného verdiktu,“ dodal mluvčí Ovčáček.

Už dříve kancléř avizoval, že v případě prohry u pražského městského soudu podá kasační stížnost. V případě konečného neúspěchu Mynáře je Zeman svého kancléře připravený odvolat, ale na druhou stranu ho nechá vyčerpat všechny zákonné možnosti. „Každý občan této země má právo využít všechny opravné prostředky,“ podotkl k tomu Ovčáček.

Opatřit si nejpřísnější prověrku kancléři žádný zákon neukládá. Na druhou stranu se na Hradu mimo jiné sbíhají informace zpravodajských služeb, absence prověrky tak může být pro Mynáře při jeho práci limitující. U jednání, na nichž se citlivé poznatky probírají, nemůže být. „Jeho agenda zasluhuje určitý stupeň diskrétnosti. Člověk bez prověření na takovém místě, to je opravdu nonsens,“ míní bezpečnostní expert Jan Schneider. Podle něj lze zajistit, aby se k Mynářovi tajné informace nedostaly. „Předpisy by měly zaručit, že příjemci takových poznatků s nimi neseznámí nikoho, kdo není určenou osobou,“ uvažuje.