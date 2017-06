Kauza sporu miliardářů o haciendy ve ‚Špindlu‘ stojí, ČVUT dalo od posudku ruce pryč

„Spis byla zaslán na ČVUT za účelem provedení znaleckého posudku z oboru ekonomika – stavebnictví, lhůta pro vypracování znaleckého posudku byla stanovena na 4 měsíce,“ sdělila serveru Lidovky.cz soudkyně Okresního soudu v Trutnově Miroslava Purkertová, která kauzu, na níž upozornily LN, vyřizuje. Právě ona má rozkrýt, zda dvojice úředníků při povolení rozlehlých domů porušila zákon. Haciendy postavila firma Hawk Real, již vlastní podnikatelé Alexandr Seidl a Zbyněk Cejnar. V širší známost veřejnosti vešli tím, když koupili zkrachovalou Farmu Bolka Polívky.

Pomoci rozplést kauzu měla analýza odborníků z ČVUT, kam soud poslal spis předminulý týden. Jenže akademici z Prahy k rozetnutí případu nepřispějí. Soudkyni podle informací serveru Lidovky.cz odepsali, že na vypracování posudku nemají kapacitu. K analýze by mohli zasednout nejdříve počátkem příštího roku, což by znamenalo zbytečné průtahy v procesu. Soudkyně Purkertová se tak musí poohlédnout jinde.

„Budu hledat další znalecký ústav, který by to byl schopný udělat,“ vysvětlila. Součástí zadání posudku je na dvě desítky otázek směřujících k detailům výstavby. Purkertová je s ohledem na bežící řízení nechtěla specifikovat. Komentáře se zdržela i ČVUT, jež případ původně dostala na stůl. „Jsme vázáni mlčenlivostí. Jako právnická osoba by se ČVUT dopustila správního deliktu pokud by porušila mlčenlivost týkající se znalecké činnosti,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz kancléř univerzity Josef Svoboda.

Místo dvou podlaží a tří bytů pět podlaží s osmi byty

Alexandr Seidl a Zbyněk Cejnar Podnikatelé jsou dlouholetými obchodními partnery. Společně se krátce po revoluci stali majiteli sítě obchodních domů Prior, České správy nemovitostí a donedávna vlastnili i vrchlabskou nemocnici. Špitál v roce 2016 prodali investiční skupině Penta.

Společně také v roce 2013 získali zkrachovalou Farmu Bolka Polívky, kdy Cejnar skoupil pohledávky vůči Polívkovi a Seidl získal pozemky kolem farmy. Majitel farmy vzešlý z dražby by tak musel ke své akvizici zajíždět přes Seidlovi pozemky, kvůli čemuž od své koupi ustoupil. Seidl nakonec farmu získal za 11,5 milionu, což bylo skoro o 4 miliony méně než ve dražbě.

Jejich aktuální projekt dvou apartmánových domů navazuje na developerské aktivity samotného Cejnara, který ve Špindlerově Mlýně třeba zprivatizoval bývalý hotel ROH Primátor a přestavěl ho na luxusní byty.

Kauza má kořeny v roce 2012, kdy firma miliardářů Seidla a Cejnara chtěla na pozemku vedle vilky exmanažera ČEZ Vladimíra Schmalze a jeho ženy vybudovat dvojici domů s apartmány. Záměr byl následně apartmány prodat movitým zákazníkům. Aby vily nenarušily ráz okolí s výhledem na lyžařský areál Medvědín, investoři podobu objektů projednali s majiteli přilehlých domů včetně Schmalzových. Především pak firma musela ctít územní plán, jenž na místě dovoloval postavit domy s maximálně dvěma podlažími, třemi byty a půdorysem o 150 metrech čtverečních.

Jenže ve finále na místě vyrostla „monstra“ s pěti podlažími (dvě jsou podzemní), dohromady 8 byty a vikýři, které jdou přímo proti regulím územního plánu. Podle obžaloby jde tento výsledek za bývalým šéfem odboru výstavby Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně Petrem K. a referentkou stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Janou S., které státní zástupce posadil na lavici obžalovaných kvůli maření úkolu úřední osoby. Za to mohou v případě uznání viny strávit až pět let za mřížemi.

Vedoucí výstavby ve Špindlerově Mlýně v září 2012 nejprve vydal územní rozhodnutí, které počítalo s půdorysem domů ve výměře 225 metrů čtverečních. Už tím porušil územní plán. V červenci 2013 pak umožnil další dílčí úpravy, které vedly ke konečnému nabobtnání staveb. „Způsobem vedení řízení byl zmařen veřejný zájem na tom, aby správní úřad rozhodoval správně, v souladu se zákonem, rychle a efektivně,“ popisuje jednání úředníka. obžaloba, kterou má server Lidovky.cz k dispozici.

Chyby úředníků za 14 milionů korun, oba vinu odmítli

Schmalz se bránil u královéhradeckého krajského úřadu, kam se obrátil s podnětem, aby jednání šéfa výstavby prověřil. Schmalzova stížnost se dostala do ruky referentce Janě S., která však nelegálním úpravám domů podle obžaloby nezabránila. „O podnětu nerozhodla, nepřijala vůbec žádná opatření, nezákonným způsobem nenařídila přezkum,“ stojí v obžalobě s tím, že Schmalzův podnět smetla kvůli uplynutí řádných úředních lhůt. Na vyřízení však ve skutečnosti měla ještě rok.

Trestní oznámení kvůli postupu úřadů podal sám Schmalz, když selhaly všechny pokusy komunikace s nimi i stavebníkem. Případ začal Okresní v soud v Trutnově projednávat letos v lednu, oba obžalovaní si za svým rozhodnutími stáli. „Proběhlo standardní stavební řízení, účastnili se ho všechny dotčené orgány a účastníci. Nikdo neměl připomínek. Necítím se být vinen,“ prohlásil u soudu Petr K. „Kauza vůči mé osobě je vykonstruovaná. Dozvěděla jsem se o tom, když už byly domy před dokončením,“ vypověděla Jana S.

U soudu už zaznělo i svědectví exmanažera ČEZ, který vypovídal v únoru. Podle svých slov předpokládal, že firma Hawk Real Seidla a Cejnara se bude striktně držet územního plánu. „Žil jsem v domnění, že vedle mě vyrostou dva malé domky,“ prohlásil Schmalz. Kauza má i výrazný ekonomický rozměr, podle obžaloby si díky vybudování větších domů může firma Hawk Real přijít až na 14,2 milionů korun.

Investice se začíná developerům vracet

Jeden ze dvou developerů Zbyněk Cejnar se přitom snažil výhrady Schmalze během výstavby bagatelizovat. Když domy postupně rostly do finální podoby, neměl prý exmanažer ČEZ námitky. „Změny se dělají na každé stavbě a změny, o které panu Schmalzova může jít, byly stavebním úřadem odsouhlaseny,“ řekl podle informací serveru Lidovky.cz vyšetřovatelům v pozici svědka Cejnar. Schmalz prý dokonce chystanou novou zástavbu kvitoval.

Investice do projektu už se Seidlovi a Cejnarovi pomalu začíná vracet. Podle zjištění serveru Lidovky.cz se podnikatelům daří první byty rozprodávat exkluzivním klientům. Jeden apartmán už je tak v držení jednoho z šéfů kliniky velké pražské nemocnice, jiný si pro změnu pořídila členka vedení pobočky filmového gigantu.

Cesty samotných úředníků po vypuknutí kauzy vedly různě. Petr K. už na úřadě ve Špindlerově Mlýně nepůsobí, v lednu 2014 se dohodl na ukončení pracovního poměru. Shodou okolností pár dní poté, co povolil poslední změny na domech. Starosta města Vladimír Staruch důvody jeho odchodu nezná. „Nechci se vyjadřovat, neznám detaily kauzy. Těžko říct, jestli se dopustil něčeho protiprávního,“ sdělil serveru Lidovky.cz. Jana S. pak stále pracuje jako referentka na krajském úřadu, jeho vedení zatím ctí presumpci neviny.