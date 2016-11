‚Soud nemá pochybnosti‘. Přečtěte si, proč musí Růžička zaplatit za zpronevěru 400 tisíc

Růžička u soudu mluvil sotva minutu, nechtěl vypovídat a odmítl, že by peníze od podnikatele Miroslava Palaščáka zpronevěřil. Pak nechal vše na svých právnících a ze soudní síně spolu se svou současnou partnerkou odešel. I tak měl ale soudce Tome Frankič dostatek důkazů pro to, aby nepochyboval o Růžičkově provinění.



Růžička měl převzít na jaře 2012 a poté v květnu 2013 na zimním stadionu v Edenu

sponzorský dar od podnikatele Miroslava Palaščáka, který loni celou kauzu odstartoval zveřejněním videa, kde s trenérem domlouvá o penězích. Za sponzorování klubu požadoval, aby jeho syn dostal v týmu šanci.



„Po provedeném dokazování v hlavním líčení pak soud nemá pochybností z hlediska skutkového stavu a takto má vinu obžalovaného za bezpečně prokázanou,“ píše se v rozsudku nad Růžičkou, který má server Lidovky.cz k dispozici. Jako první některé detaily z dokumentu popsaly server Seznam Zprávy.

V každém z darů šlo o čtvrt milionu korun. I když mělo jít o peníze údajně určené na rekonstrukci klubové posilovny, tak Růžička peníze klubu nepředal a nakládal s nimi údajně jako s vlastními. Později se podnikateli sice peníze vrátily, ale překvapivě z účtu manželky Růžičky.

„Namísto toho, aby předmětné finanční prostředky fakticky předal do majetku určeného sportovního klubu [...] užil je pro vlastní potřebu, když si je po dobu zhruba dvou a půl let, resp. v druhém případě po dobu zhruba jednoho a půl roku ponechal na neznámém místě, nakládal s nimi nezjištěným způsobem, přičemž je nepředal do dispozice obdarovávaného klubu HC Slavia Praha a.s.,“ je uvedeno doslova v rozsudku.

Přisvojení hotovosti

Podle soudu je doba dvou a půl let a jednoho a půl roku, po kterou měl Růžička peníze k dispozici, dostatečná, aby šlo posoudit „takovouto dispozici obžalovaného s uvedenou hotovostí jako její přisvojení si, a to i včetně možnosti dovodit zavinění ve formě úmyslu“.

Původně Růžičkovi dokonce hrozilo za zpronevěru i vězení od jednoho do pěti let. Soud ale vzal v úvahu celou řadu polehčujících okolností. „Soud bere soud v potaz dosavadní trestní bezúhonnost obžalovaného a to nejen jeho trestní bezúhonnost do doby spáchání projednávané trestné činnosti, ale též i dobu uplynuvší od jejího spáchání,“ připomíná Frankič.

Pomohlo i to, že Růžička celou částku podnikateli vrátil. „Naopak jako okolnost přitěžující nutno brát v potaz, že obžalovaný se dopustil více trestných činů (dvou),“ píše se v rozsudku. Také Růžičkovi uškodil fakt, že zpronevěřil částku půl milionu, což „u každého z obou trestných činů převyšuje spodní hranici jejího zákonného rozpětí.“

Čtyři sta tisíc, které musí Růžička zaplatit, soud zvolil, neboť „(Růžičkovy) prokazované majetkové poměry jeho uložení umožňují.“ Navíc se stanovená částka blíží té, kterou měl hokejový trenér zpronevěřit.

Růžička i po prvním nepravomocném rozsudku odmítá, že by peníze od Palasčáka zpronevěřil.

Nynější trenér extraligového Chomutova Růžička sice v minulosti přiznal, že peníze přijal, argumentuje však tím, že do účetnictví klubu se částka nedostala, protože podnikatel nedodal potřebné dokumenty.

Na začátku listopadu se proto odvolal a případ bude pokračovat u pražského městského soudu.