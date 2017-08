Soud odložil případ policejního zásahu proti Sudků, oběť zkolabovala

PRAHA Obvodní soud pro Prahu 1 ve čtvrtek pokračoval v projednávání případu dvou policistů, kteří loni v létě zasahovali proti Michelle Sudků v kavárně na Újezdě v Praze. Sudků se tam pokusila uškrtit mladou dívku. Soud chtěl ve čtvrtek napadenou dívku vyslechnout, ta však nebyla schopna vypovídat.

Když měla incident popsat, zkolabovala a musela ji odvézt záchranná služba. Policisté Lukáš Kočer a Petr Michálek čelí obžalobě ze zneužití pravomoci úřední osoby, hrozí jim až pět let vězení nebo zákaz činnosti.



Po výslechu svědkyň soudkyně Helena Králová jednání odročila na neurčito, není totiž jisté, zda a případně kdy bude napadená dívka schopna vypovídat.



Sudků, která podle lékařů trpí nekrofilním a útočným sadismem, napadla dívku na toaletách kavárny loni 5. července. Pokusila se ji uškrtit tričkem, dívku podle soudu zachránilo to, že se bránila a podařilo se jí přivolat pomoc. Přivolaní policisté Sudků nechali převézt do Psychiatrické nemocnice v Bohnicích, podle obžaloby ale informace o útoku nepředali lékařům.

Oba policisté v červnu uvedli, že o škrcení nevěděli. Dívka jim prý řekla, že se nic nestalo a že není zraněná. Podle mužů uvedla, že se jí Sudků pokusila pouze přetáhnout triko přes hlavu.

Policisté nabídli, že zamlčí škrcení

Podle jedné z žen, které byly v kavárně s napadenou, ale napadená žena policistům řekla, že ji Sudků škrtila. „Řekli jsme pravdu, že ji škrtila tričkem,“ uvedla svědkyně. Dívky ale nechtěly na policejní stanici věc dál řešit. Policisté podle nich napadené dívce nabídli, že do protokolu napíšou, že se Sudků jen obnažovala.

„Řekli jsme obsluze, aby zavolala policii,“ vypověděla ve čtvrtek další z dívek, která byla s napadenou v kavárně. Byla u toho, když policisté vyslýchali Sudků. „Ptali se jí, jestli dívku škrtila a ona řekla, že ano. Když se zeptali proč, odpověděla, že je sexuální deviant,“ uvedla.

Sudků vraždila, aby si zajistila delší pobyt v Bohnicích

I ona potvrdila, že dívky nechtěly na jít policejní stanici. „Ten policista se na to moc netvářil a říkal, že to není tak jednoduché,“ řekla. Prosbě prý ale policisté nakonec vyhověli. „Vrátila se (poškozená), řekla nám, že na policejní stanici nemusíme, a že tak jako tak tu útočnici odvezou do Bohnic,“ dodala svědkyně. Potvrdila také tvrzení policistů, že dívka odmítla lékařské ošetření.

Sudků lékaři o dva týdny později z léčebny propustili, v ten samý den ubodala ženu v obchodním centru. V době útoku byla podle soudu příčetná, chtěla se podle nich lékařům pomstít za to, že ji propustili a zajistit si další pobyt v léčebně. Za vraždu a pokus o ni jí pražský městský soud uložil 30 let vězení.