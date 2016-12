Soud odročil kauzu Nečasové na neurčito kvůli námitkám advokátů

Advokát Petr Toman, který zastupuje úředníka Romana Bočka, si stěžoval na postupy žalobců při vyšetřování kauzy. Podle něj státní zástupci nebrali v potaz důkazy, které jim navrhoval.

Prohlásil také, že uplácení poslanců se nikdy nestalo a kdyby se to stalo, tak to do tohoto případu nikdy nebylo trestným činem. „Nikdy nikdo nestíhal, že někdo skončil v jedné funkci a začal pracovat v jiné funkci,“ zdůraznil Toman. Dodal, že bývalí poslanci získali nové zaměstnání, běžně vykonávali činnost, za kterou brali mzdu.

K jeho námitce se přidali i advokáti bývalého premiéra Petra Nečase, kterým se nelíbilo to, že případ řeší žalobci, jimž nepřísluší, a zabývali se jím i další orgány mimo Prahu. „Mně připadá, že je tady boj mezi Vrchním zastupitelstvím v Praze a Vrchním zastupitelstvím v Olomouci, kdo bude mít důležitější věc, aby prokázali svou důležitost ve prospěch státu,“ řekl novinářům advokát Josef Lžičař.

Případ trafik je jednou z kauz kolem Jany Nečasové (dříve Nagyové), které v roce 2013 vedly k pádu Nečasova kabinetu. Kauza začala o rok dříve, kdy se vládní koalici nepodařilo ve Sněmovně zvrátit senátní veto balíčku daňových změn. Spolu s opozicí hlasovalo proti i šest poslanců ODS, mezi nimi Marek Šnajdr, Ivan Fuksa a Petr Tluchoř. Později složili poslanecké mandáty, čímž umožnili schválení balíčku. Šnajdr a Fuksa vzápětí dostali lukrativní pozice ve státních firmách.