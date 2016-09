Výběr událostí v trestních kauzách bývalého náměstka ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Šišky 27. února 2012 - Nadační fond proti korupci oznámil, že podal trestní oznámení na ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09), jeho prvního náměstka Vladimíra Šišku a na neznámé pachatele. Důvodem bylo podezření, že se mohli dopustit několika trestných činů při zavádění nových informačních systémů pro výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek pro tělesně postižené.



3. května 2012 - Policie potvrdila, že prošetřuje, zda se při zavádění systémů pro výplaty dávek na ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) nestal trestný čin.

1. října 2012 - Šišku a ředitele odboru informatiky MPSV Milana Hojera obvinila policie z podplácení. Podle ní nabídli firmě OKsystem přidělení veřejné zakázky za nejméně 100 milionů korun, pokud stáhne stížnost na postup ministerstva při jiné veřejné zakázce.

2. října 2012 - Ministr Drábek odvolal Šišku z funkce. Ministr zároveň prohlásil, že odejde z funkce, pokud se prokáže, že se jeho náměstek dopustil trestného činu.

3. října 2012 - Soud poslal Šišku do vazby, z níž byl propuštěn po několika týdnech. Ministr Drábek rezignoval.

2. března 2013 - Policie oznámila, že v souvislosti se zakázkou na provoz systému výplaty sociálních dávek stíhá několik osob, mezi nimi i Šišku. Šlo o jeho druhou trestní kauzu.

27. června 2013 - Policie navrhla obžalovat Šišku a Hojera z podplácení a zneužití pravomoci úřední osoby. Státní zastupitelství žalobu podalo o měsíc později.

17. listopadu 2013 - Policie Šišku obvinila z několika trestných činů kvůli další zakázce. MPSV si chtělo v roce 2012 bez výběrového řízení pronajmout od společnosti IBM systém, který měl kontrolovat posudkové lékaře, a zabránit tak zneužívání dávek. Tendr nakonec zrušil antimonopolní úřad.

27. května 2014 - Soud Šišku nepravomocně potrestal šesti lety vězení za vydírání v kauze OKsystem. Hojerovi uložil pět let.

25. září 2014 - Vrchní soud v Praze zrušil květnový rozsudek nad Šiškou i Hojerem a případ vrátil k novému projednání.

29. ledna 2015 - Vrchní státní zastupitelství v Praze oznámilo, že na Šišku podalo obžalobu v souvislosti se zakázkou, kterou měla získat IBM. Obžalován byl i soudní znalec Vladimír Smejkal, který k zakázce zpracoval posudek.

3. dubna 2015 - Pražský městský soud potrestal Šišku v kauze OKsystem sedmi lety vězení; Hojerovi uložil šest let.

15. října 2015 - Pražský městský soud začal projednávat kauzu týkající se zakázky pro IBM.

7. prosince 2015 - Státní zástupce obžaloval Šišku ve třetí kauze, a to kvůli údajně zmanipulovaným zakázkám na provoz systému výplaty sociálních dávek. Společně s Šiškou čelí obžalobě úředník z ministerstva vnitra Miroslav Duda.

14. ledna 2016 - Odvolací soud podruhé zrušil verdikt v kauze vydírání firmy OKsystem. Případ vrátil městskému soudu.

23. února 2016 - Soud osvobodil Šišku i znalce Smejkala v kauze zakázky pro IBM. Konstatoval, že skutky obou mužů nebyly trestným činem. Státní zástupce se na místě odvolal.

27. června 2016 - Pražský městský soud začal projednávat Šiškovu kauzu, v níž s Dudou čelí obvinění kvůli zmanipulování zakázek na provoz systému výplaty sociálních dávek.

Září 2016 - Pražský vrchní soud v polovině září zrušil osvobozující verdikt nad Šiškou a znalcem Smejkalem. Kauzu zakázky pro firmu IBM vrátil k dalšímu projednání Městskému soudu v Praze.

- Pražský vrchní soud v polovině září zrušil osvobozující verdikt nad Šiškou a znalcem Smejkalem. Kauzu zakázky pro firmu IBM vrátil k dalšímu projednání Městskému soudu v Praze. 30. září 2016 - Soud poslal Šišku na šest let do vězení za zmanipulování zakázky na výplatu sociálních dávek. Druhému obžalovanému Dudovi uložil tříletý podmíněný trest. Rozsudek není pravomocný. Oba muži vinu odmítají.