Soud poslal v kauze ROP Severozápad podnikatele Ježka do vazby

„Klient byl vzat do vazby, soud shledal obavu z ovlivňování svědků jako důvodnou,“ informoval Lidovky.cz advokát Kis. „Argumentace soudu byla po všech stránkách precizní,“ dodal. Ježek si vzal lhůtu na podání stížnosti. Žalobce ji podal na místě, protože trvá i na obavě z útěku obviněného. Nicméně nic z toho na verdikt ústeckého okresního soudu nemá vliv, Ježek rovnou zamířil do vazby.

Soud kvůli Ježkovi zasedl ve čtvrt na devět, rozhodnutí ale padlo až v půl jedné v noci. Vazbu pro podnikatele žádal dozorující žalobce Tomáš Minx. „Státní zástupce již podal příslušnému soudu u jedné ze zadržených osob návrh na vzetí do vazby z důvodů uvedených v paragrafu 67 písmena a) a b) trestního řádu,“ uvedl večer Minx. Obával se útěku Ježka před stíháním a toho, že by podnikatel ovlivňoval svědky

Advokát Kis se před jednáním soudu podivil, že jeho klient je v celém případu jediným, u koho se žádá vazební stíhání. „Bavme se o tom, že když jsou stíhány osoby se stejnou trestní sazbou, kde je dáno, že oni neuprchnou a můj klient ano?,“ nechápal Kis.

Ostatní z více než dvou desítek stíhaných bude policie dál vyšetřovat na svobodě, serveru Lidovky.cz to potvrdila sama vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. „Muselo by se něco změnit, ale tento návrh na vzetí do vazby bude jediný,“ sdělila krátce po osmé hodině večer.

Podnikatel Ježek vlastní budovu, v níž ROP Severozápad sídlil

Mostecký podnikatel Daniel Ježek ještě před několika lety patřil spolu s dalšími podnikateli Alexandrem Novákem a Patrikem Oulickým mezi klíčové hráče ODS v Ústeckém kraji, mimo jiné spolu vlastnili budovu, v níž ROP Severozápad do roku 2013 sídlil. Trojice za to od dotačního úřadu inkasovala tučné nájemné, každý rok jim vyplácel 10 milionů korun. Podle redaktora ČT Jiřího Hynka se Novák zatýkání vyhnul, protože je v zahraničí, zřejmě v USA.

Ačkoliv vyšetřování případu dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze, kauza jinak podle Kise patří do působnosti ústeckého okresního soudu. „Sice to zpracovává expozitura Národnícentrály proti organizovanému zločinu v Teplicích, ale teritoriálně a věcně to patří do Ústí nad Labem, proto o vazbě rozhoduje tamější okresní soud,“ vysvětlil Kis.

Skupinu celkem 24 obviněných politiků, podnikatelů a manažerů policie vyšetřuje kvůli poškozování zájmů Evropské unie, způsobená škoda má dosahovat několik miliard korun. Podle informací serveru Lidovky.cz někteří lidé čelí obvinění i ze zneužití pravomoci úřední osoby. Skupina měla údajně v období zhruba 2007 až 2012 sofistikovaně manipulovat s dotacemi tak, aby evropské peníze končily u jejích členů či spřátelených politiků a podnikatelů. Mezi obviněnými jsou bývalá ústecká hejtmanka Jana Vaňhová, starosta Chebu Petr Navrátil, bývalý šéf ČSSD v Ústeckém kraji Arno Fišera (všichni ČSSD), bývalý senátor za ODS Alexandr Novák nebo ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala (ODS).