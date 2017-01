Soud pravomocně potvrdil nevinu úředníků i mnohaleté tresty v kauze Promopro

Výběr hlavních událostí v případu zakázky pro společnost Promopro z dob českého předsednictví EU 2011: 27. ledna - Deník Právo a server Aktuálně.cz informovaly, že ministerstvo financí podalo trestní oznámení kvůli podezřelé zakázce, kterou v době českého předsednictví EU získala bez soutěže firma Promopro. Podle Práva společnosti zakázku "přiklepla" vládní sekce vedená tehdy Alexandrem Vondrou (ODS), pozdějším ministrem obrany. Podle deníku neměla částka za pronájem a obsluhu audiovizuální techniky překročit 85 milionů korun, společnost ale nakonec fakturovala 766 milionů. Vondra v reakci na zprávu prohlásil, že smlouvu s Promopro nepodepsal a nebyl s ní seznámen. Podle něj byl za financování českého předsednictví odpovědný tehdejší vedoucí úřadu vlády Jan Novák. Ten ale tvrdil, že zakázky připravoval Vondrův úřad. 28. ledna - Vedení společnosti Promopro prohlásilo informace zveřejněné v médiích za zkreslené, neúplné a tendenční. Úřad vlády zveřejnil smlouvu s Promopro a později i dodatky. 1. února - Mluvčí vlády Jan Osúch řekl, že úřad vlády zaplatil firmě Promopro téměř 551 milionů korun. 3. února - Vedení ODS ostře reagovalo na výroky ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09), který v tisku Vondru obvinil z odpovědnosti za ztráty stamilionů korun. 7. února - Policie zahájila trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku. 17. února - Ministr Kalousek a ředitel finančního analytického útvaru ministerstva Milan Cícer oznámili, že část peněz z plateb pro Promopro putovala na podezřelé účty v Rakousku. Na kontech bylo kvůli tomu zablokováno téměř 135 milionů korun. 24. února - Premiér Petr Nečas (ODS) obvinil Kalouska, že ovlivňuje vyšetřování případu. Kalousek to odmítl. 24. března - Vondra se na mimořádné schůzi Parlamentu přihlásil ke spoluodpovědnosti za výsledek hospodaření při předsednictví EU. Uvedl, že měl přehled, ale detaily neřešil. Vládní strany Věci veřejné (VV) a TOP 09 vyzvaly ODS, aby vyřešila situaci kolem Vondry, který podle nich jasně nevyvodil odpovědnost za kauzu Promopro. 28. března - Za Vondru se postavila výkonná rada ODS. 11. dubna - Vondra nabídl rezignaci na funkci ministra obrany. 16. června - Sněmovna hlasy ČSSD a KSČM vyzvala premiéra, aby kvůli kauze Promopro Vondru odvolal. Nečas to odmítl. 7. července - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zahájil v souvislosti se zakázkou správní řízení s úřadem vlády. 2012: 13. dubna - Protikorupční policie oznámila, že v kauze Promopro obvinila deset lidí, z toho tři bývalé zaměstnance státu. Později vzrostl počet obviněných na 12. 7. prosince - Vondra rezignoval na funkci ministra obrany. 2013: 3. května - Policie navrhla v kauze obžalovat 12 lidí. Zakázka byla podle detektivů předražená o 388 milionů korun. 30. října - ÚOHS uložil úřadu vlády pokutu 1,2 milionu korun. 20. prosince - Vrchní státní zastupitelství v Praze oznámilo, že podalo obžalobu na 12 lidí, z toho tří bývalých vysoce postavených státních úředníků viněných ze zneužití pravomoci a z porušení povinnosti při správě cizího majetku. 2014 9. dubna - Finanční úřad vyměřil úřadu vlády kvůli zakázce pro Promopro pokutu téměř 551 milionů korun. Úřad vlády oznámil, že se proti pokutě odvolá a že také podá žádost o prominutí odvodu. 3. listopadu - Pražský městský soud začal projednávat kauzu Promopro. Stát se připojil jako poškozený, škodu vyčíslil celkově na 938 milionů korun. 2015 22. dubna - Vláda rozhodla, že většinu ze škody kvůli kauze ve výši 848 milionů korun zaplatí z vládní rozpočtové rezervy. 24. června - Soud uznal vinnými někdejšího jednatele firmy Promopro Jaroslava Veselého i šest zástupců subdodavatelských společností. Veselému a jednateli hlavní subdodavatelské firmy NWDC Vlastimilu Maxovi uložil devět let vězení, ostatní podnikatelé dostali tresty od tříleté podmínky do šesti let vězení. Trojici bývalých státních úředníků soud osvobodil. Státu soud přiznal 327,5 milionu korun jako náhradu škody, dalších 450 milionů musí ČR vymáhat v civilním řízení. 23. září - Soud informoval, že v kauze Promopro uznal vinným dalšího podnikatele. Za praní špinavých peněz nepravomocně uložil Radkovi Müllerovi šest let a devět měsíců vězení. 22. října - Hospodářské noviny informovaly, že podnikatel Libor Veverka byl v kauze odsouzen k 7,5 roku vězení. Veverka byl posledním z obžalovaných, u kterého se čekalo na verdikt. Proti rozsudku se odvolali všichni nepravomocně odsouzení podnikatelé, státní zástupce i stát, který má v řízení postavení poškozeného. 2017 4. ledna - Odvolací soud rozhodl, že osvobození trojice bývalých úředníků je pravomocné. Odvolací senát zároveň stanovil, že do vězení půjde sedm obžalovaných podnikatelů - zpřísnil totiž trest Václavu Čadovi, který jako jediný původně odešel od soudu s podmínkou.