Soud rozhodl o šikaně ve škole Na Třebešíně, výsledek nesdělil

Chlapci čelí obžalobě z výtržnictví a omezování osobní svobody, hrozí jim až rok ve vězení. Pětapadesátiletá učitelka na začátku roku zemřela, její úmrtí podle policie se šikanou nesouvisí.



Soud musí ze zákona veřejně vyhlásit pouze rozsudek nad mladistvými. Pokud rozhodne usnesením, výsledek sdělovat nemusí. Podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže může například odstoupit od trestního stíhání, pokud není ve veřejném zájmu, obžalovanému hrozí trest do tří let a potrestání není nutné k tomu, aby se mladistvý činu znovu nedopustil. Usnesením může soud také vrátit případ k došetření státnímu zástupci, postoupit věc správnímu úřadu a zastavit nebo přerušit trestní stíhání.

Tři tehdejší studenti zřejmě učitelku šikanovali delší dobu. Některé incidenty natočili jejich spolužáci na mobilní telefony. Původně byla trojice potrestána podmínečným vyloučením a trojkou z chování, později škola dva chlapce vyloučila. Třetímu zůstal trest podmíněného vyloučení. Po medializaci případu se šikanou začali zabývat policisté, obžalobu podala státní zástupkyně na konci září.

Soudkyně Jana Petráková ve středu vyslechla několik svědků, mimo jiné bývalého ředitele školy Františka Bártla a jeho bývalou zástupkyni Taťjanu Kubíkovou. Oba se k jednání nijak nevyjadřovali, soudkyně jim to prý zakázala.

Vzhledem k tomu, že chlapcům v době údajného spáchání činu ještě nebylo 18 let, konalo se dnešní jednání za zavřenými dveřmi. Hlavního líčení s mladistvými se mohou za veřejnost zúčastnit pouze zákonní zástupci a příbuzní obžalovaných, každý obžalovaný si navíc může přizvat dva důvěrníky. Právo na účast má i poškozený, jeho zmocněnec a důvěrník. Publikování jakýchkoliv informací nebo fotografií, které by mladistvého ztotožnily, zákon zakazuje. Hlavní líčení se může konat veřejně, jen pokud to mladistvý sám navrhne.