Soud s policisty, kteří odvezli vražedkyni Sudků a Srp promluví

PRAHA Policisté, kteří loni v létě zasahovali v kavárně na Újezdě v Praze proti Michelle Sudků, prý nevěděli, že se předtím pokusila uškrtit mladou ženu. Řekli to dříve u Obvodního soudu pro Prahu 1, který se zásahem začal zabývat. Lukáš Kočer a Petr Michálek čelí obžalobě ze zneužití pravomoci úřední osoby, hrozí jim až pět let vězení nebo zákaz činnosti. Hlavní líčení bude pokračovat dnes.

Vraždila na Andělu. Sudků, která podle lékařů trpí nekrofilním a útočným sadismem, napadla dívku na toaletách kavárny 5. července 2016. Pokusila se ji uškrtit tričkem, dívku podle soudu zachránilo to, že se aktivně bránila a podařilo se jí přivolat pomoc. Přivolaní policisté Sudků nechali převézt do Psychiatrické nemocnice v Bohnicích a lékařům informace o útoku nepředali. Sudků lékaři o dva týdny později z léčebny propustili, v ten samý den ubodala ženu v obchodním centru. Za vraždu a pokus o ni jí pražský městský soud uložil 30 let vězení.

Senát versus falšovaný česnek. Dnes v Praze pokračuje schůze Senátu, který má schvalovat novelu veterinárního zákona ohledně chovu psů a novelu proti prodeji falšované sadby česneku.

Srp versus ÚSTR. Dopoledne vystoupí v Jazzové sekci kandidáti navržení prezidentem Milošem Zemanem do rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Lenka Procházková a Karel Srp. Senát ani jednoho z nich neschválil.

Po strništi bos. Do českých kin dnes vstoupí film Po strništi bos režiséra Jana Svěráka, který má na svém kontě již čtyři snímky s návštěvností přes milion diváků. Jeden z nejočekávanějších filmů letošního roku vznikl podle stejnojmenné knihy vzpomínek Zdeňka Svěráka a tematicky zapadá do tetralogie filmů Kolja, Obecná škola a Vratné láhve, které vyprávějí příběh jednoho muže na pozadí dějinných událostí 20. století.

Plzeň vs. Evropa. Ve 20:15 začne utkání Viktoria Plzeň - AEK Larnaka, úvodní zápas 4. předkola fotbalové Evropské ligy.