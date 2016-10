Soud snížil doktoru Bartákovi trest na polovinu. Za plánování vražd dostal osm let

PRAHA Za plánování tří vražd a vydírání dalších tří lidí si lékař Jaroslav Barták odpyká osm let vězení. Rozhodl o tom pravomocně pražský vrchní soud, který mu o sedm let snížil původní trest 15 let vězení. Barták si už odpykává 12 let vězení v kauze znásilňování asistentek. Délka obou trestů se sčítá, a tak by měl být ve vězení dohromady 20 let.

Uvedl to server iDNES.cz. Podle obžaloby plánoval Barták vraždy a vydírání na podzim 2013 ve vazební věznici v Liberci. Vraždy podle spisu plánoval ze msty za předchozí odsouzení, peníze získané z vydírání chtěl využít k útěku z vězení. Zajistit to měl spoluvězeň, který ale místo toho vše oznámil.

Barták tvrdil, že šlo o běžné vězeňské debaty a že svá slova nemyslel vážně. Klíčovými důkazy byly videonahrávky, které vězeň pořídil. Obhajoba zpochybňovala jejich legálnost, avšak podle soudů byly pořízeny legálně. Bartákovou kauzou se odvolací pražský vrchní soud zabýval podruhé. Při prvním jednání zrušil trest 18 let vězení a případ vrátil k novému projednání kvůli neúplnému dokazování a chybám v hodnocení důkazů. Dnes mu soud trest snížil kvůli tomu, že plánování vražd dosáhlo nejnižšího stupně. Navíc přihlédl k tomu, že Barták projevil určitou lítost. Podle serveru Barták není s trestem spokojený, kauzu považuje za spiknutí. Chce podat mimořádný opravný prostředek, a to dovolání k Nejvyššímu soudu.