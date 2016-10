Jaroslav Janota střílel v lednu v Napajedlech na Zlínsku na exekutory | foto: ČTK

ZLÍN Krajský soud ve Zlíně ve čtvrtek uložil Jaroslavu Janotovi 12 let vězení za lednovou střelbu na exekutory v Napajedlech na Zlínsku. Obžalovaný odmítl, že by na ně mířil. Výstřel byl varovný, řekl. Kromě pokusu o vraždu ho soud uznal vinným i z vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. Janotovi hrozilo 15 až 20 let, případně i výjimečný trest. Soud mu uložil trest pod spodní hranici sazby.

Rozsudek není pravomocný. Janota se na místě odvolal k olomouckému vrchnímu soudu.

„Zvažovali jsme uložení i mírnějšího trestu, ale s ohledem na souběh trestných činů i závažnost činu jsme uložili trest 12 let, který je snad přiměřený a spravedlivý i s ohledem na další případy, které zde projednáváme. Sice zůstalo u pokusu (o vraždu), ale to nezáleželo na vůli pana obžalovaného - jestli někoho trefí, nebo netrefí přes zavřené dveře s vědomím, že tam ten člověk je a že ho zastřelit může,“ řekla předsedkyně senátu Iveta Šperlichová. Muž střílel na exekutory ve svém bytě. Vyjednavač ho uklidnil přes balkon Podle Janotovy obhájkyně Soni Kozové krajský soud zcela ignoroval psychický stav jejího klienta, do kterého se dostal tím, že se do jeho bytu ‚vpáčili‘ exekutorští vykonavatelé. Kvůli trestu pod spodní hranici sazby si ponechal lhůtu pro podání odvolání státní zástupce Martin Malůš, který pro Janotu žádal 15 až 16 let. Podle obžaloby Janota nereagoval na výzvy vykonavatelů soudního exekutora. Zamknul se před nimi v pokoji bytu v panelovém domě. Podle Malůše na oba exekutory, kteří vstoupili do místnosti, nejprve namířil zbraň. Muži z pokoje utekli. Janota pak vystřelil směrem ke vstupním dveřím bytu, u nichž stál jeden z exekutorů, který telefonicky přivolával policii. Střela ho podle Malůše minula šťastnou náhodou. Janota uvedl, že po noční směně spal a probudily ho nezvyklé zvuky, jako kdyby někdo na zámek nasazoval páčidlo. Tyto lidi prý považoval za zloděje a zamkl pokoj. „Měl jsem strach o život. V bytě se pohybovali cizí lidé, kteří se do něj dostali násilím,“ hájil se. Tvrdil, že vystřelil kvůli obavě, že cizí lidé budou útok opakovat. Střelbu si prý kvůli výpadku paměti nevybavuje. Podle exekutora muž ale navíc jeho i kolegu ohrožoval i z balkonu. K domu tehdy dorazila zásahová jednotka policie s vrtulníkem. Muž odevzdal pistoli a otevřel po domluvě s vyjednavačem policie. Znalci u něj ale takzvanou spánkovou opilost vyloučili. Podle nich se v situaci orientoval a jednal organizovaně, byť se jeho jednání v tíživé životní situaci dá podle nich označit za zkratkovité. Soudkyně Šperlichová označila Janotovu obhajobu za krajně nevěrohodnou. O exekutorech podle ní musel vědět, neboť muži se ho snažili opakovaně a hlasitě kontaktovat. Janota činu litoval a exekutorům, jejichž postup soud považuje za korektní, se omluvil. Senát to stejně jako dosavadní bezúhonnost obžalovaného vzal úvahu při ukládání trestu. Exekuci ve výši 70 tisíc korun prý Janota zaplatil, pomohla mu matka. Obžalovaný řekl, že má celkem dluhy asi 1,5 milionu korun. Zbraň Browning ráže 6,35 milimetru Janota měl legálně, po činu mu ji policie odebrala.