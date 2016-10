Pražák byl podle obžaloby tím, kdo na konci roku 2010 v úřadu z pozice vedoucího pracovníka úmyslně prosadil získání licencí na provoz dvou solárních elektráren na Chomutovsku, přestože věděl, že podmínky k udělení licencí splněny nebyly. Státní zástupce pro obžalovaného navrhoval desetiletý trest. Podle Pražáka, který si dnešní rozhodnutí soudu vyslechnout nepřišel, šlo o „naprosto účelovou kombinaci obžaloby.“ Za vydání licencí podle něj nese odpovědnost jeho tehdejší podřízená Ilona Floriánová.



Podle předsedy senátu Aleše Novotného se nabízela i druhá varianta kroků Pražáka, a to, že chtěl dát elektrárnám druhou šanci pro jejich dokončení. Soudce uvedl, že Pražák také nevydal žádný pokyn své podřízené Floriánové, aby licence udělila, podle Novotného jí na žádost kolegyně pouze sdělil stanovisko. „Pokud jdeme po jednotlivých krocích jednání, nenajdeme tam trestnost,“ řekl v odůvodnění předseda senátu Novotný.

Státní zástupce Radek Mezlík uvedl, že případ je velmi složitý, když podle správního řádu by se měly kroky, které Pražák v případu učinil, hodnotit zvlášť. „Soud dospěl k názoru, že ty jednotlivé kroky, které pan Pražák činil, nutně nemusely být vedeny zlým úmyslem. Můj názor je odlišný, proto jsem podal odvolání,“ řekl novinářům žalobce.

Krajský soud v Brně poslal předsedkyni ERÚ Alenu Vitáskovou nepravomocně na 8,5 roku do vězení s ostrahou ve druhé polovině února. Vitásková vinu popírá a celou věc považuje za vykonstruovanou. Dalším sedmi lidem soud udělil ve stejném případu tresty v rozmezí 5,5 až 8,5 roku vězení a také vysoké pokuty. U Floriánové soud upustil od potrestání. Pražák byl z případu vyloučen k samostatnému projednání kvůli dlouhodobé nemoci.

Podle únorového rozsudku elektrárny Saša-sun a Zdeněk-sun v Chomutově obdržely licence neoprávněně, a to na základě falešných revizních zpráv. Vitásková pak zastavila jednání o obnově správního řízení o udělení licencí, v němž mohli majitelé elektráren, synové miliardáře a podnikatele ve strojírenském průmyslu Zdeňka Zemka, o tato povolení přijít. Podle policie kvůli tomu vznikla státu škoda 300 milionů korun. Za dvacet let provozu obou elektráren by mohla podle spisu dosáhnout dvou miliard korun.

Elektrárny dostaly licence 31. prosince 2010, tedy pár hodin před prudkým poklesem výkupní ceny energie z českých solárních elektráren. Majitelé solárních elektráren, kteří získali licenci pro jejich provoz do konce roku 2010, měli garantovanou cenu 12.150 korun za megawatthodinu elektrické energie dodané do veřejné sítě. Od ledna 2011 se výkupní podmínky zásadně změnily, za megawatthodinu držitelé licence dostávají 5500 korun. Obě částky jsou garantované na 20 let. Proto podnikatelé spěchali, aby dostali licenci pro provoz solárních elektráren ještě do konce roku 2010.