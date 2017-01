Soud zamezil vyhošťování cizinců na základě Trumpova příkazu

Newyorská soudkyně Ann Donnellyová vyhověla žalobě Americké unie občanských práv (ACLU), která napadla Trumpovo rozhodnutí nevpustit do země lidi z některých muslimských států, kteří jsou již v tranzitním prostoru letišť. Soudní příkaz tyto osoby, jichž jsou podle odhadů ACLU až dvě stovky, chrání před vyhoštěním a zaručuje jim možnost zůstat v USA.



„Popravdě, ani nevíme, jestli bude lidem povoleno nastoupit do letadel. Tento příkaz ochrání ty, kterým bude umožněno stanout na americké půdě,“ přiblížil právník ACLU Lee Gelernt.

Americké aerolinky začaly po pátečním vydání Trumpova nařízení z letů do USA vylučovat obyvatele Íránu, Iráku, Libye, Somálska, Súdánu, Sýrie a Jemenu, jejichž vstup do USA prezident dočasně zakázal. Někteří z těch, co se do USA dostali, byli zadrženi na letištích. Kvůli tomu například před newyorským terminálem J.F.Kennedyho demonstrovalo několik stovek Američanů.

Trump, který zároveň dočasně pozastavil proces přijímání imigrantů do USA, hodlá omezení uvolnit až po zpřísnění prověrek potenciálních přistěhovalců ze zemí, jež Washington považuje za rizikové vzhledem k terorismu. Prezident v sobotu prohlásil, že jeho krok funguje a není namířen proti muslimům.

Trumpův příkaz odsoudili nejen demonstranti či řada politiků Demokratické strany, ale i vedení mnoha technologických firem zaměstnávajících řadu cizinců.

Íránský režisér kvůli Trumpovu zákazu může přijít o Oscary

Zákaz vstupu obyvatel některých zemí do USA se může podepsat i na únorovém oscarovém ceremoniálu. Americká filmová akademie má obavy, že íránský oscarový režisér Asghar Farhadi nebude kvůli kroku prezidenta Donalda Trumpa přijet na slavnostní předávání cen do Los Angeles. Informovala o tom agentura AP.



„Jako zastánci filmařů - a lidských práv všech lidí - z celého světa, považujeme za krajně znepokojující, že Asgharu Farhadimu, režiséru íránského oscarového snímku Rozchod Nadera a Simin, může být stejně jako celému štábu letošního nominovaného filmu Klient zakázán vstup do USA kvůli jejich náboženství či zemi původu,“ uvedla v soboru akademie v prohlášení.

Klient je nominován v kategorii nejlepších cizojazyčných filmů, kterou první zmíněné Farhadiho dílo vyhrálo v roce 2013.

Jedna z hereček letošního snímku již uvedla, že bude bojkotovat předávání Oscarů v reakci na Trumpův exekutivní příkaz zamezující Íráncům a obyvatelům šesti dalších zemí cestovat do USA.

Trump vydal nařízení s tím, že podle něho pomůže Spojeným státům předejít teroristickým útokům do doby, než bude zpřísněn systém prověrek potenciálních imigrantů.