Soud zvýšil trest na šest let muži, který se chtěl přidat k Islámskému státu

Krajský soud v Plzni Silovskému v únoru nepravomocně uložil tři a čtvrt roku vězení.



Silovského zadržela loni na začátku února turecká policie na letišti v Istanbulu. Měl u sebe letenku do města Gaziantep u syrských hranic, odkud chtěl odjet do syrského Džarábulusu a tam se připojit k bojovníkům IS. Tureckým policistům se muž přiznal a ti ho poslali zpět do Česka. Silovský se k činu přiznal i českým policistům, později zpochybnil pouze to, že se chtěl v Sýrii zapojit do bojových akcí Islámského státu.

Silovského obhájce Vojtěch Dragún v úterý navrhoval, aby se případ vrátil zpět do Plzně. Chtěl, aby se znalci zabývali tím, zda Silovský netrpí autismem.