Soudce Zelenka označil Zemanovy výroky v Rathově kauze za nešťastné

Zeman v úterý uvedl, že nevylučuje podání kárné žaloby na soudce, který označil Rathovy policejní odposlechy za nezákonné.



Předseda senátu Zelenka se podle serveru kriticky vyjádřil jak k úternímu výroku prezidenta, tak i k jeho dřívější poznámce při jmenování nových soudců. Tehdy Zeman v souvislosti s Rathem uvedl, že pokud se u někoho najdou miliony korun v krabici od vína, diskuse o vině považuje za nepatřičné.

„Když bych šel na ostré hrany, tak je to v podstatě způsob, jak ovlivnit rozhodnutí Nejvyššího soudu, který bude rozhodovat o stížnosti pro porušení zákona případně v další instanci,“ řekl Zelenka. Stížnost v Rathův neprospěch se na návrh vrchního státního zastupitelství chystá podat ministr spravedlnosti. Svůj návrh na stížnost ministrovi zároveň podal i Rath, kterému vadí, že jeho kauzu řešil místně nepříslušný soud a státní zastupitelství.

Česká justice upozornila na to, že Zeman nemohl vidět protokol o hlasování Zelenkova senátu. „Pokud se jedná o senátní rozhodnutí, do toho, jak který soudce v tříčlenném senátu hlasoval, nemůže prezident nahlížet. Na to má právo pouze odvolací a dovolací soud,“ napsala.

Právo navrhnout zahájení kárného řízení dává prezidentovi zákon o řízení ve věcech soudců. O kárné žalobě rozhoduje senát Nejvyššího správního soudu, který soudci může uložit důtku, snížení platu, odvolání z funkce předsedy senátu nebo odvolání z funkce soudce. Kárným proviněním soudce je zaviněné porušení povinností nebo zaviněné chování či jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů.