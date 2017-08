'Soukromí je základní lidské právo.' Díky biometrickým OP se bojovalo proti korupci, ale stíhala se homosexualita

DILLÍ Indický nejvyšší soud ve čtvrtek jednomyslně rozhodl, že občané země mají právo na soukromí a ochranu osobních údajů. Soudci rozhodli, že soukromí je základním právem a „podstatnou součástí článku 21, který chrání život a svobodu,“ zaznělo u soudu. Tento krok by mohl rozbořit největší schéma biometrických občanských průkazů na světě, které namísto data narození a fotografie, odhaluje profil člověka s jeho zvyklostmi, jmény přátel a výčtem majetku.

Rozhodnutí devítičlenného soudního tribunálu bude mít rozsáhlé důsledky pro obrovský vládní systém biometrické identifikace, která pokrývá i přístup k dávkám, bankovním účtům a placení daní. Žadatelé práva na soukromí se vždy obávali, že by se osobní údaje více než miliardy Indů mohly zneužít. Nejnovější verdikt mění dva předchozí rozsudky vrchního soudu, podle nichž soukromí základním právem nebylo. Několik incidentů s únikem dat se již podle The India Times odehrálo.

O zákonu na soukromí rozhodla devítičlenná porota, která se skládala ze všech soudních autorit nejvyššího soudu. Jejich verdikt bude ale znamenat pro vládu obrovskou překážku, která po dobu předchozích let trvala na tom, že Indové nemají právo na soukromí, a proto není nijak zakotvené v ústavě.

Dekriminalizace homosexuality

Systém funkčně pomáhal v určitých sférách. Účinně rovněž odrazoval daňové podvodníky, pomohl ke snížení korupce. Našli se ale mnozí, kteří tvrdili, že vláda zašla až příliš daleko a měla by občanům své země poskytnout právo na ochranu osobních údajů.

Podle deníku The Guardian se očekává, že čtvrteční rozhodnutí bude mít dalekosáhlé důsledky pro systém Aadhaar. Podle agentury Reuters bude mít verdikt dopad na vše, a to od způsobu, jakým společnosti zpracovávají údaje až k představení pozměněného programu biometrických průkazů. Především se hovoří o dekriminalizaci, a to odstranění trestního postihu, homosexuality nebo zákazu konzumace hovězího masa či alkoholu.

Jeden zákon může být ve světle nového rozsudku ohrožený, řekl advokát a poradce v tomto soudním řízení Apar Gupta pro The Guardian. Jedná se o sekci 377 indického trestního řádu, který kriminalizuje homosexuální či jiné „nepřirozené činy.“ I takové zákony by mohly být po čtvrtečním rozsudku přezkoumány.

Gupta řekl, že je jasné, že program Aadhaar nyní „stojí na pochybném základě“ a dřívější případy, díky nimž někteří začali systém a jeho rozsah zpochybňovat, budou podle něj znovu vzneseny. „Můžeme nyní vzhlédnout k nějaké formě legálního uzavření otázky, zdali je karta s biometrickými údaji legální nebo nikoli,“ dodal.

Bez registrace žádná podpora

Když byl indický biometrický systém s názvem Aadhaar spuštěný, úřady uvedly, že se jedná o systém, do kterého se dá dobrovolně zaregistrovat. Vláda s příchodem systému slibovala mnoho pozitivních jevů, a spoustu z nich se proměnilo v realitu. Ke všem komunitám i občanům v nouzi se tak dostaly dotace na pohonné hmoty, sociální dávky, stipendia nebo důchody. V současnosti je do něj zaregistrováno více než 1,13 miliardy občanů, což je okolo 90 % indické populace. Informoval o tom britský deník The Guardian.

Slíbená dobrovolnost v systému biometrických průkazů totožnosti ale vymizela. Oficiálně dobrovolná sice zůstala, ale bez zaregistrování by Indové nedosáhli na některé sociální pomoci a důchody. V uplynulých letech se také stalo povinností pro podání daňového přiznání, otevírání bankovních účtů, zajišťování půjček, ke koupi i prodeji nemovitostí nebo dokonce k nákupu peněz pro obnos, který přesahuje 50 tisíc rupií (zhruba 780 amerických dolarů), uvedl server britské televize BBC.

Zastánci a žadatelé práva na soukromí uvedli, že takový systém sice v některých sférách pomůže, ale také umožní vládě utvořit si komplexní osobní profil, a to i například o tom, kolik daný člověk utrácí. Vyjádřili obavy, že by tyto údaje mohly být vládou zneužity. Poukázali na to, že to jsou právě oni, kdo tvrdí, že právo lidí na soukromí by nemělo existovat.

V průběhu soudního slyšení byly slyšet i hlasy právníků, kteří hájili vládu. Tvrdili, že občané nemají právo na své tělo, a tak mohou být nuceni dát své biometrické údaje. „Poplašení občané si nyní mohou ulevit – jak řekl jeden právní odborník – čtvrteční soudní rozsudek uznává právo Inda být pánem svého těla a mysli,“ napsalo BBC. Toto rozhodnutí je již druhé, na které se pohlíží jako na „historické“, které prošlo tento týden. Za nelegální, neústavní a neislámské prohlásil indický nejvyšší soud kontroverzní muslimské rozvody, které se uskutečnily pouhým řečením „talák“ (v překladu „zapuzuji tě“) třikrát za sebou.