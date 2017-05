SOUTĚŽ: Vyhrajte kontroverzní knihu Digitální demence

Digitální demence | foto: HOST

Digitální média - počítače, smartphony, herní konzoly a v neposlední řadě i televize - nám mění život. V USA dnes mladiství věnují digitálním médiím více času - alespoň sedm a půl hodiny denně - než spánku. To vyplývá z reprezentativní studie, provedené na vzorku více než dvou tisíců dětí a mladistvých ve věku od osmi do osmnácti let.