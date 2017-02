SOUTĚŽ: Zamilovaný muž. Vyhrajte pokračování románu Můj boj

Můj boj/Zamilovaný muž | foto: ODEON

Karl Ove Knausgard se vrací ve vzpomínkách do doby, kdy ze dne na den opustil manželku i rodné Norsko, zamířil do Stockholmu a spřátelil se s jiným exulantem, intelektuálem a boxerem Geirem. A potkal Lindu, do níž se bláznivě a hluboce zamiloval, usadil se, stal se otcem.