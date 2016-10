Soutěžící někdy zapomínají, že u jídla jde především o chuť a ne o vzhled, říká porotce z MasterChefa

Lidovky.cz: Vidíte u soutěžících, kteří se hlásí do MasterChefa zlepšení?

Jisté zlepšení tam je, ale je to spíše tím, že měli možnost sledovat první řadu MasterChef Česko. Řekl bych, že tím získali více informací a reálnější představu o tom, co mohou očekávat. Nesmíme zapomínat, že jsou to amatérští kuchaři, kteří své úkoly plní pod tlakem a v časovém limitu. To je kolikrát i náročné pro profesionály. Jsou to nejlepší amatérští kuchaři České republiky a bylo smutné, pokud by tam zlepšení nebylo. A já měl kolikrát opravdu velkou radost z jejich předvedených výkonů.

Lidovky.cz: Jsou například ti letošní vynalézavější než soutěžící loni?

Vynalézavost jim nechybí. To opravdu ne. Ale někdy je to spíše ke škodě. U jídla je na prvním místě chuť, a na to bohužel někdy zapomínají. Soustředí se spíše na vzhled a složení pokrmů. Ale po většinu času se drží našich rad a pochopili, že díky tomu si mohou rozšířit své kulinářské obzory.

Lidovky.cz: Co u soutěžících nejvíce oceňujete?

Na prvním místě je to odvaha, s jakou se do boje o trůn českého MasterChefa pustili. Museli na čas opustit své rodiny, přátele i práci a vydat se na trnitou cestu, která je čeká. Projevila se jejich vášeň pro vaření a ukázali, že se nebojí překážek. Museli prokázat nejen, že umí vařit, ale dokázat také to, že mají týmového ducha, smysl pro detail i své strategické schopnosti při plnění úkolů.

Lidovky.cz: Těšil jste se na druhou řadu soutěže? Cítíte se před kamerami uvolněněji?

Musím říct, že ano. Být u toho, když nejlepší amatérští kuchaři bojují, každý den s překážkami a zdolávají pro ně nečekané výzvy je opravdu silný zážitek. Kamery již vůbec nevnímám, loňská zkušenost s natáčením mi v tomto směru velmi pomohla.

Lidovky.cz: Myslíte si, že soutěžící mají šanci se v gastronomii uchytit?

Určitě šanci mají, několik soutěžících z loňské řady je toho důkazem. Jen si musí uvědomit, že je to běh na dlouhou trať a obětovat je potřeba své vizi a snu věnovat hodně úsilí, času, chuti se neustále učit novým věcem a odhodlání. Práce kuchaře je krásná, tvořivá, ale na druhé straně velmi fyzicky a psychicky náročná. Všem soutěžícím přeji hodně úspěchů a zdaru na jejich cestě.