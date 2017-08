Španělský soud rozhodl o vydání údajného ruského hackera do USA

MADRID Španělský soud dnes rozhodl o vydání ruského programátora Stanislava Lisova do Spojených států, kde je obviněn z odpovědnosti za hackerské útoky na banky a finanční instituce. Lisova na žádost americké justice zadržela španělská policie letos v lednu na barcelonském letišti. Rusko vydávání svých občanů do USA důrazně kritizuje a označuje za únos.

Dvaatřicetiletý Lisov měl podle obžaloby pracovat na vývoji škodlivého softwaru NeverQuest, s jehož pomocí bylo možné pronikat do počítačových sítí v Německu a ve Francii a krást informace z bankovních serverů včetně osobních dat a údajů z kreditních karet.



Podle ruských médií není Lisov hackerem, ale systémovým správcem internetových sítí. Zaměstnán je prý u jisté počítačové společnosti v Taganrogu na západě Ruska.

Ruská redakce BBC připomněla, že Lisov napsal dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi jako „poslední naději“, že jej jako ruského občana ochrání před americkou nespravedlivostí. Ujišťoval, že se zločiny, z nichž je v USA obviněn, nemá nic společného.

V listu The Washington Post se objevily úvahy, že Lisovovo zatčení může být součástí „velkého zátahu“ na ruské hackery po loňským prezidentských volbách v USA, do kterých podle amerických tajných služeb zasahovali prokremelští piráti. Od zatčených si prý úřady slibují, že jim pomohou pochopit komplikovaný svět ruských hackerů a jejich ještě komplikovanějších vztahů s ruskými tajnými službami. Nicméně až dosud chybějí důkazy, že by zatýkání ruských „ajťáků“ souviselo s údajnými snahami Moskvy ovlivnit volby v USA.

Podle ruské společnosti Kaspersky Lab, specializované na ochranu počítačů, NeverQuest, který funguje jako trojský kůň, posloužil k útoku na stovku bank a krádeži pěti milionů dolarů. Lisov je obviněn ze spoluúčasti účasti na krádeži 855.000 dolarů, uvedla BBC a dodala, že v žebříčku nejrozšířenějších virů zaujímal NeverQuest na počátku letošního roku druhou příčku.

Za jednoho z Lisovových společníků je pokládán Jurij Martyšev, kterého v červnu vydalo Američanům Lotyšsko.

Rusko označilo zadržení Lisova ve Španělsku za mezinárodně organizovaný únos. Rusko proti podobné praxi ostře protestuje, zvlášť důrazně se Moskva ohradila proti vydání ruských občanů Viktora Buta a Konstantina Jarošenka k potrestání u amerického soudu. But byl zatčen v Thajsku, Jarošenko v Libérii.

Stejným případem může být i kauza ruského hackera Jevgenije Nikulina, o jehož vydání z Česka usilují Spojené státy i Rusko. Česká policie zadržela Nikulina loni v říjnu v jednom z pražských hotelů ve spolupráci s americkým Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI). V USA byl Rus obviněn z hackerského útoku, krádeže a spiknutí, když napadl sociální sítě Linkedin a Formspring a webové úložiště Dropbox a získal hesla jejich uživatelů s úmyslem je prodat. V USA Nikulinovi hrozí 30 let vězení.