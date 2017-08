Špatně napsané jméno na hrobě i změna identity. Podle teorií Elvis svou smrt fingoval

16. srpna uplynulo přesně čtyřicet let od smrti Elvise Presleyho, jednoho z nejvlivnějších hudebníků v dějinách. Co když ale nezemřel a svou smrt pouze předstíral? Podívejte se na osm nejznámějších konspiračních teorií, které kolem smrti Krále rock and rollu kolují.

To přece není Elvis!



Když byl Elvis 16. srpna 1977 nalezen mrtvý na záchodě svého domu v Gracelandu, strhla se mediální smršť. Noviny se předháněly ve snaze získat pro sebe sólokapra a některé se rozhodly zajít až za hranice. Deník The National Enquirer údajně zaplatil námezdnímu fotografovi, aby se vloupal na márnice a získal fotky Elvisova těla. Vznikla z toho slavná fotografie Evise ležícího v otevřené rakvi. Hudebníkovi fanoušci si ale všimli, že na fotce několik věcí nesedí - Elvis měl podle všeho úplně jiné obočí a jiný tvar brady. Měl navíc mít v době své smrti silnou nadváhu a fotka zobrazuje muže vizuálně štíhlého. Objevily se spekulace o tom, že jde pouze o nastrčenou voskovou figurínu.



...Elvis je totiž v letadle do Argentiny

John Burrows. V den Elvisovy smrti si muž s tímto jménem koupil za hotové peníze jednosměrnou letenku do Argentiny na letišti v Memphisu. Několik lidí přítomných v ten den na letišti vypovědělo, že se v oblasti opravdu pohyboval muž Presleymu podobný. Co víc, John Burrows bylo jméno, které Elvisův manažer občas používal, když mu při koncertních šňůrách zamlouval hotely. Chtěl se díky falešnému jménu vyhnout nežádoucí pozornosti.

Program na ochranu svědků

Elvis se měl údajně zaplést s americkou mafií a ta si chtěla vyřídit účty. V rámci programu na ochranu svědků ho FBI (Federální úřad pro vyšetřování) přemístila na neznámé místo a změnila mu identitu. Této teorii by odpovídal fakt, že několik svědků vidělo, jak v den hudebníkovi smrti přistává na jeho pozemku černá helikoptéra bez jakéhokoliv označení. Ta s ním následně měla odletět pryč.

Záhada náhrobního kamene

Někteří příznivci teorie o fingované smrti dokonce věří, že jim Presley nechal znamení. Tím má být přímo jeho náhrobní kámen. Je na něm napsáno jméno Elvis Aaron Presley. Na tom by nebylo nic divného, kdyby Presleyho prostřední jméno nebylo Aron jen s jedním A. To dokazuje i detail Elvisova rodného listu.





Náhrobní kámen Elvise Presleyho. Detail Elvisova rodného listu. Jméno je zakroužkováno.

Nová hudební hvězda - Orion

Zpěvák Orion působil jako zjevení na americké hudební scéně. Téměř nikdy nevystoupil na veřejnosti bez své masky nebo alespoň slunečních brýlí. Byl Elvisovi podobný po hlasové i fyzické stránce. Co víc, prorazil v roce 1978, rok po Elvisově smrti. Je možné, že by řešení záhady bylo tak jednoduché a Presley jen změnil identitu? Orionovo vlastní jméno bylo každopádně Jimmy Ellis, natočil sedm úspěšných alb a zahynul při ozbrojeném přepadení v roce 1990.



Komparz pro Krále

Jedna z nejznámějších (a také nejneuvěřitelnějších teorií) ohledně fingované smrti se týká filmu Sám doma z roku 1990. Presley měl být údajně člen komparzu ve scéně, kdy se Kevinova matka (Catherine O ́Hara) snaží zoufale sehnat letenku domů. Domnělý Elvis s plnovousem nahlíží herečce přes rameno.



Zašel se Presley podívat na svůj bývalý dům?



V lednu letošního roku proběhla internetem zpráva, že byl Elvis Presley spatřen na pozemku svého bývalého domu v Gracelandu. Muž okolo osmdesáti let v kšiltovce se údajně pohyboval po pozemku a neskrýval svoje nadšení z tohoto místa. Někdo pořídil i neostrou fotku domnělého Krále rock and rollu a vypustil ji na web. Elvisovi fanoušci byli u vytržení, protože se fyzické rysy neznámého muže shodují s podobou Elvise, jen o čtyřicet let staršího. Je možné, že by se Král vrátil na „místo činu“?

Přišel se Elvis (uprostřed) podívat na svůj bývalý dům?

Těžké peníze v bance



Údajně nejvíc neprůstřelným argumentem hovořícím pro zpěvákovu fingovanou smrt by měla být jeho životní pojistka. Traduje se totiž, že ji nikdo nikdy nevybral. Ačkoliv by šlo pádný argument, tak pro něj neexistují dohledatelné důkazy.