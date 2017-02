Doba vysportovanejch svalovců je už možná passé, říká ostravský bard Lichý

„Mám špatnou náladu, bolí mě ruka,“ varuje mě vzápětí. Nedávno si ruku zlomil. Je unaven pendlováním mezi Ostravou a Prahou. A taky se nedá říct, že by nějak přehnaně dbal o kondici. Spíše naopak. Mnoho kouří, má rád svíčkovou a uherák, moc se nehýbe, o sportu nemluvě. Image zjevně neřeší. Oblečen byl v pletené vestě, která vypadala jako model z maminčiny láskyplné dílny. Bertík (tak mu říkala servírka) totiž ve svých dvaapadesáti bydlí ještě pořád u maminky. A diví se, že se tomu divím.

Na rozdíl od jiných prostorově výrazných herců, jako byl třeba Jan Libíček nebo Helena Růžičková, z něj však nesálá žádná nekomplikovaná pohoda. Naopak – když na vás upře zrak, jde z něj trochu strach. V duchu uvažujete: „Je to opravdu nebezpečný muž, nebo to na mě tak dobře hraje?“ Protože herec je to znamenitý – přestože ho kdysi na JAMU, pro nedostatek talentu, třikrát nevzali.

LN: Málokterý herec jde tak z role do role, jako teď vy...

(skočí mi do řeči) ...to se jenom zdá.



LN: Nebuďte skromný. V ostravském Divadle Petra Bezruče hrajete skoro ve všem, v televizi v kdejakém seriálu, točíte filmy...

...a čtu audioknížky! Jsem Neviditelný herec, kdybyste to nevěděla –˜ loni jsem dostal cenu Audiokniha roku. Což mě dost potěšilo, rozhlas mě baví. No... jako jo, ale musí se někde ubrat, aby se jinde mohlo přidat.



LN: Proč myslíte, že o vás teď mají režiséři takový zájem?

To je těžká otázka. Já vám nemohu říct, proč si mě režisér vybere. Já se pořád naivně domnívám, že je to proto, že ovládám řemeslo. Ale určitě to bude tak, že vyhovuju jako typ. Že je možná už passé doba vysportovanejch svalovců, kdy by si Libíček neškrt. Že přišli na to, že v životě je to trochu jinak.



LN: Těžké herce diváci milují, protože z nich většinou čiší pohoda. O vás ale jeden recenzent napsal, že jste „specialista na tichou hrůzu“. Hrajete mafiány, spalovače mrtvol, zkrátka spíš záporáky.

Já se s tím recenzentem Martinem Jirouškem znám. Takže vím, jak ten termín vznikl. Jednou jsme si povídali a shodli se na tom, že máme společnou oblíbenou knížku, jmenuje se právě Tichá hrůza. Je to antologie nejlepších angloamerických hororových povídek, vyšla v roce 67, taková jedovatě zelená kniha, edice Smaragd. Já tu knížku miluju. Jsou tam skvělé povídky jako Malý vrah nebo Zástup. Jsou tam i Ptáci, které inspirovaly Hitchcocka.

LN: Jsou ty role nebezpečných mužů přesně ty, které jste si vysnil? Nebo jste toužil spíš po Romeovi?

Já nesnil o ničem. Já málokdy o něčem sním. Ono to přijde. Ale já mám tyhle trochu panoptikální role opravdu rád. Teď hrajeme v divadle Spalovače mrtvol. A já se musím všem omluvit, opravdu omluvit, ale jsem pyšnej na to, že hraju v tak skvělým představení. Všichni si sice pamatují Herzův film. Ale ten film, i když byl geniální, byl trochu pokřivenej. Od začátku do konce pokřivenej, všichni tam jsou pokřivení, divní. Na všechny se díváme přes to rybí oko. A mně tam trošku schází vývoj toho malom욝áka Kopfrkingla. On je takový lehce naštvaný, protože sice zabodoval, vzal si bohatou židovskou holku, ale zároveň má pořád pocit, že je nevyužitej. Jakože není ten živitel. A že je mu to dáváno najevo, i když mu to není dáváno najevo. Je tím frustrován.

V tý práci si taky myslí, že už by měl mít na něco jinýho, než vozit vozíky s mrtvolami, že už by taky moh’ být tím ředitelem krematoria. A najednou mu to doba nabídne, jak už to tak bývá. No, chlapče, když udělᚠto a to a to, tak... budeš mít auto, postavení, peníze. Vlastně je zneužit, stane se z něj zrůda. Režisér Jakub Nvota kladl důraz právě na ten postupný, pomalý vývoj. Mimochodem bylo to pro mě po dlouhý době nádherný setkání s člověkem, který to má opravdu vymyšlený – to je taková krása, když to někdo neseká jak pekař housky, ví, co chce, a pracuje s váma.



LN: Spalovač mrtvol je podobenství o svůdnosti moci. To je v Česku velké téma, nemyslíte?

No jistě. Protože my máme takovou podivuhodnou vlastnost někomu neustále lézt někam. Rusům nebo Američanům. Takže jen co jsem shodil krátké kalhoty s jednou kšandou a díval se na Timura a jeho partu, musel jsem si zvyknout na to, že se dívám na Terminátora. Ale o to nejde. V tom 89. roce, jak jsme tak klingali těma klíčema, jsme měli pocit svobody. A co je od té doby zákonů, kterýma nás šňerujou! Přicházejí postupně, takže si toho člověk ani nevšimne. Je to, jako když vaříte žábu. Když hodíte žábu do horké vody, hned vyskočí ven. Ale když ji hodíte do studené a postupně vodu přivádíte k varu, žába si ve vodě hoví tak dlouho, až se uvaří. Ani si toho nevšimneme, a budeme uvaření.

Celý rozhovor s hercem Norbertem Lichým o svůdnosti moci, mamince a taky o tom, jak to doopravdy „fachči“ v krematoriu, si přečtěte v magazínu Pátek LN, který vychází 10. února.