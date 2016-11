Jaké jsou spekulace v kuloárech? Do vlády by mohl jí Birke, Teska Arnoštová či Prouza

V kuloárech se spekuluje o tom, že Mládek byl „příliš měkký“ na šéfa konkurenčního hnutí ANO a zároveň ministra financí Andreje Babiše. Birkeho loni postihly vážné zdravotní problémy.

Tomáš Prouza, státní tajemník pro EU

Druhým politikem, o kterém se spekuluje, že by mohl obsadit ministerskou kancelář na Dvořákově nábřeží, kde sídlí ministerstvo průmyslu, je nynější státní tajemník Tomáš Prouza. LN o něm napsaly, že se stane šéfem volební kampaně ČSSD před klíčovými parlamentními volbami v příštím roce. I on je k Sobotkovi loajální, ale podle spolustraníků je vyloučené, aby zároveň vedl ministerstvo, předvolební kampaň ČSSD a zároveň byl volebním lídrem v Praze.

Lenka Teska Arnoštová.

Mezi „ohrožené kusy“ vlády údajně patří i ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD). Vystřídat by jej mohl současný šéf Fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek. Druhou možností je Lenka Teska Arnoštová - od února 2014 náměstkyně ministra zdravotnictví, od března 2015 také místopředsedkyně ČSSD. Jenže podle hlasů z sociální demokracie je „neviditelná a nepracuje“, což její šanci na ministerský post snižuje.

Jiří Dienstbier.

Divoce se v pražských kuloárech spekuluje i o osudu Jiřího Dienstbiera - ministra bez portfeje, který má na starosti lidská práva a rovné příležitosti, a zároveň předsedy Legislativní rady vlády. Prý by se mohl přesunout na post státního tajemníka a jeho současná agenda by se rozdělila mezi jiná ministerstva. „V tuto chvíli nemá cenu spekulovat, zda i já můžu být tím, kdo křeslo opustí. Je právem premiéra si vybrat, koho chce mít v týmu. Já se osobně nijak zvlášť unavený necítím, jen snad v pátek jsem trochu unavenější než v pondělí, ale to berte s nadsázkou,“ řekl v České televizi.

Premiér Sobotka podle informací LN zatím nesondoval u možných kandidátů jejich zájem, což vždy předtím udělal. Naznačuje to, že spekulace v kuloárech mohou být jen vypouštěním zkušebních balónků, aby se vyzkoušela reakce na některá jména.